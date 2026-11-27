Khu vực sông Cái đoạn qua cầu Vĩnh Phương (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vào ngày 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 27-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo bản tin lúc 9h cùng ngày của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong những ngày tới, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến dưới báo động 1.

Cụ thể, lúc 9h sáng nay, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa, tại Trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 2,63m, dưới báo động 1 là 1,57m; trên sông Cái Nha Trang, tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 2,87m, dưới báo động 1 là 5,13m.

Tại Trạm thủy văn Diên Phú là 1,31m; trên sông Cái Phan Rang, tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,23m, dưới báo động 1 là 2,27m; tại Trạm thủy văn Phan Rang là 0,22m, dưới báo động 1 là 2,28m.

Dự báo từ chiều 27 đến ngày 29-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1, các sông phía bắc xấp xỉ báo động 2.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo các xã, phường chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là người già, trẻ em, người khuyết tật và người yếu thế.



Trường hợp cần thiết, kiên quyết tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh, tổ chức bảo đảm an toàn tại các khu vực đã sơ tán dân, không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, căn cứ tình hình thực tế để quyết định hoặc hướng dẫn các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Hồ Suối Dầu chuẩn bị điều tiết nước Sáng cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh kế hoạch vận hành, điều tiết hồ Suối Dầu. Thời gian điều tiết bắt đầu từ 14h hôm nay và dự kiến kết thúc lúc 11h ngày 1-12, lưu lượng điều tiết nhỏ nhất là 10m³/giây, lớn nhất 80m³/giây. Hồ sẽ điều tiết với lưu lượng nhỏ trước rồi tăng dần. Lưu lượng lớn được điều tiết vào ban ngày, từ 7h đến 17h, sau đó giảm dần trong đêm, từ sau 17h đến 7h sáng hôm sau. Nếu mưa trên lưu vực và lượng nước về hồ tăng so với dự kiến, công ty sẽ ra thông báo điều chỉnh lưu lượng phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt hạ du.