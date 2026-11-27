Ảnh vệ tinh cho thấy những ổ mây dông đậm đặc ở ngoài khơi khu vực Trung và Nam Trung Bộ đang tiến vào đất liền - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và sáng 27-11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to như Hòa Tâm (Đắk Lắk) 41mm, cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 46mm…

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nơi mưa trên 700mm/đợt

Trên ảnh mây vệ tinh sáng nay cho thấy khu vực vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện nhiều ổ mây dông lớn và đậm đặc do nhiễu động gió đông trên cao.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ổ mây dông này đang có xu hướng dịch chuyển vào đất liền và gây mưa cho khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

So với dự báo ngày hôm qua, dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Việt Nam cho thấy khả năng khu vực Trung Bộ có mưa lớn hơn.

Cụ thể, dự báo tổng lượng mưa từ ngày hôm nay đến sáng 30-11, ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm/đợt, cục bộ có nơi trên 700mm/đợt.

Khu vực Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong đó, từ ngày 27 đến đêm 28-11 khả năng xảy ra mưa lớn nhất.

Dự báo khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ đêm nay đến đêm 28-11, khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27-11, khu vực tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực đồng bằng ven biển và ven các sông ở Huế đến Khánh Hòa cần đề phòng ngập lụt trong đợt mưa lớn cuối tháng 11 - Ảnh: LÊ TRUNG

Nguy cơ ngập lụt ở đồng bằng ven biển, ven sông từ Huế đến Khánh Hòa

Từ ngày 29-11 đến sáng 30-11, khu vực từ Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100- 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Dự báo đỉnh lũ trên sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - 3 và trên báo động 3. Các sông ở thành phố Huế, phía đông Gia Lai lên báo động 2 và trên báo động 2.

Các sông ở Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức báo động 1 - 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng ven biển, vùng trũng, thấp ven sông các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 đối với khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Nhiều vùng biển gió mạnh, sóng lớn Dự báo từ khoảng chiều nay (27-11), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm 27-11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Ngày và đêm 27-11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. "Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.