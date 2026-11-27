Mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam Bộ xảy ra từ tối nay đến ngày mai 28-11 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết từ ngày 27 đến 29-11 khả năng có một đợt tăng mưa trên khu vực Nam Bộ.

Nguyên nhân gây ra đợt mưa này do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 3-6 độ Vĩ Bắc xu hướng nâng trục lên phía bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn tác động trực tiếp đến thời tiết của miền Nam.

Cao điểm mưa xuất hiện từ tối hôm nay đến hết ngày 28-11 và xảy ra diện rộng. Trong đợt mưa có những trận mưa vừa, mưa to, khả năng vẫn có thể xuất hiện điểm mưa rất to trên 100mm.

Vùng mưa dông phân bổ trong các ngày như sau:

Ngày 27-11 xảy ra ở khu vực ven biển và phía bắc miền Đông.

Tối 27 đến ngày 28-11 mưa dông xảy ra diện rộng.

Ngày 29-11 mưa ở khu vực Cà Mau, An Giang và lân cận.

Thời gian mưa nhiều vẫn sẽ tập trung về chiều tối và đêm. Riêng ngày 28-11, mưa có khả năng xuất hiện sớm hơn trong ngày.

Mưa xuất hiện nên bầu trời chuyển nhiều mây, mưa nắng đan xen nên tiết trời sẽ dịu bớt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Người dân cần đề phòng khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Đồng thời đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập khu vực trũng, thấp.