Sóng lớn đánh vào cầu tàu Pacifica ở bang California (Mỹ) ngày 25-11, ngay trước khi một phần công trình đổ sập - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 26-11, triều cường kết hợp với sóng lớn đã gây ngập nhiều khu dân cư ven biển bang California (Mỹ).

Tại thành phố Pacifica, một phần cầu tàu thậm chí bị sóng đánh sập. Một đoạn video hiện trường ghi lại cảnh con sóng lớn đánh trúng đoạn cuối cầu tàu, khiến các trụ đỡ gãy đổ.

Giám sát viên Ray Mueller cho biết địa phương cần thêm nguồn lực để gia cố khu vực và cải thiện hệ thống bơm. Ông cũng lưu ý tình trạng ngập xảy ra ngay cả khi trời nắng và lặng gió là "điều đáng chú ý".

Thống đốc California Gavin Newsom gọi thiệt hại tại Pacifica là "đau lòng" và cảnh báo các cộng đồng ven biển có thể phải đối mặt với những đợt ngập tương tự trong tương lai.

Theo ông, các rào chắn tạm thời chỉ giúp ứng phó trước mắt, còn nguy cơ ngập lụt ven biển cần được giải quyết lâu dài.

Sóng lớn đánh vào bờ biển Pacifica, bang California (Mỹ) - Ảnh: AP

Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại một số địa phương ven vịnh San Francisco. Tại bờ biển Stinson, chính quyền hạt Marin đã phát cảnh báo sơ tán đối với các hộ dân sống sát biển.

Theo báo Guardian, mực triều tại một số nơi ở California đã chạm hoặc vượt mức cao nhất từng ghi nhận. Tại Los Angeles và Santa Barbara, mực triều đạt xấp xỉ 2,5m.

Trước diễn biến trên, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo ngập lụt ven biển và sóng lớn dọc bờ Thái Bình Dương, khu vực vịnh San Francisco và vịnh San Pablo.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh xa cầu tàu, bãi đá và những nơi sát mép nước vì sóng lớn có thể bất ngờ ập vào.

Đợt ngập lần này được cho là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có hiện tượng El Nino. Các chuyên gia cảnh báo ngập lụt có thể nghiêm trọng hơn trong những tháng tới nếu đỉnh triều trùng với các cơn bão mùa đông mang theo gió mạnh và mưa lớn.



Một cậu bé đạp xe trên vùng bị ngập tại Mill Valley, bang California (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Một lính cứu hỏa bị sóng đánh ngã tại Pacifica, bang California (Mỹ) - Ảnh: AP

Những đợt sóng lớn tràn sâu vào bờ - Ảnh: REUTERS

Theo giới chức, sóng có thể cao tới 9m - Ảnh: REUTERS