Đà Nẵng tổ chức thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 2138 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Chiều 26-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc tổ chức thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Phân nước từ sông Vu Gia sang sông Thu Bồn

Trước đó, ngày 6-11-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2138 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 2138), thay thế Quyết định số 1865 ngày 23-12-2019.

Để triển khai đồng bộ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai Quy trình 2138 để người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt; bố trí kế hoạch sản xuất, lấy nước phù hợp với chế độ vận hành hồ chứa.

Đáng chú ý, trong kế hoạch triển khai này, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình đối với các hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh trên địa bàn.

Đối với vấn đề nguồn nước tại đập An Trạch (nơi lấy nước thô khi sông nhiễm mặn để sản xuất nước cho TP Đà Nẵng cũ - PV), thành phố giao điều chỉnh chế độ xả của các hồ chứa thượng lưu và đập An Trạch khi mực nước thượng lưu đập An Trạch thấp hơn 1,6m trong 12 giờ liên tục hoặc khi độ mặn sông Vu Gia xâm nhập sâu, gây ảnh hưởng lớn đến việc lấy nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời nghiên cứu giải pháp kiểm soát tỉ lệ phân lưu từ sông Vu Gia sang sông Thu Bồn, nhằm điều tiết linh hoạt theo nhu cầu sử dụng nước vùng hạ lưu, nhất là phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Đập dâng An Trạch cung cấp nước cho Đà Nẵng mỗi khi sông nhiễm mặn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Giảm lưu lượng, thời gian xả nước của 6 thủy điện khi cần

Thành phố giao Sở Công Thương phối hợp Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu sử dụng nước hạ du.

Thống nhất việc điều chỉnh giảm lưu lượng, thời gian xả nước (mức giảm tối đa không vượt quá 50% so với quy định) của các hồ chứa A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Sông Tranh 2, Sông Bung 4A và Sông Bung 5 trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết khi cần thiết.

Trong đó, yêu cầu bảo đảm đúng thẩm quyền, duy trì dòng chảy tối thiểu và không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước, môi trường hạ du và công tác phòng, chống lũ.

Đối với các chủ hồ chứa thủy điện, thành phố yêu cầu rà soát, cập nhật các thông số lũ thiết kế, lũ kiểm tra trên cơ sở diễn biến mưa lũ thực tế và các trận lũ lịch sử mới nhất, đánh giá toàn diện mức độ an toàn công trình.

Đặc biệt, trước khi mở cửa van xả lũ, điều tiết nước qua tràn, xả nước phát điện hoặc khi lưu lượng xả tăng đột ngột, các chủ hồ phải thông báo, cảnh báo đến chính quyền địa phương và khu dân cư vùng hạ du thông qua hệ thống loa, còi báo động, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ tiếp nhận.

Thay quy trình mới để phù hợp với điều kiện thực tế Sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, Đà Nẵng đã có kiến nghị sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (ban hành từ năm 2019) để tăng khả năng cắt giảm lũ, linh hoạt hơn theo thực tế hạ du và phù hợp với điều kiện thực tế. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2138 thay thế Quyết định 1865. Quy trình mới gồm 5 chương, 44 điều và 3 phụ lục.