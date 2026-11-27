Phường Hải Châu đã tổ chức nạo vét bùn trên các tuyến đường - Ảnh: MINH QUANG

Tối 27-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng có công điện về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Mưa lớn không cho người qua tuyến đường ngập sâu

Trước dự báo mưa lớn, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tăng cường thông tin đến người dân, phổ biến kỹ năng phòng tránh để chủ động ứng phó.

Các địa phương phải rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ"; kiểm tra, chủ động sơ tán người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đặc biệt, tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Người dân cũng được yêu cầu không đi lại, đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm trên sông, suối và vùng hạ du hồ chứa.

Các xã, phường, đặc khu phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân tại nơi sơ tán và những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập. Việc di dời cần ưu tiên người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế, nhất là tại những nơi đã có mưa lớn trong những ngày vừa qua.

Việc vận hành điều tiết phải bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Kiểm tra hồ chứa, chủ động chống ngập

Ngập cục bộ 20cm trên đường Quang Trung kéo dài hơn 20 phút trong đợt mưa ngày 20-11 - Ảnh: HỮU NHẬT

Trao đổi với phóng viên, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập ứng trực, triển khai biện pháp chống ngập và bảo đảm an toàn các tuyến giao thông chính, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Riêng các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi lượng mưa, mực nước và thông báo kịp thời đến vùng hạ du.

"Sở đã yêu cầu kiểm tra lại hiện trạng ở các điểm ngập các đợt mưa trước để có biện pháp chống ngập. Đồng thời chỉ đạo ứng trực, vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ bảo đảm an toàn công trình" - đại diện Sở cho hay.

Theo ghi nhận, đến tối 27-11 tại nhiều nơi ở Đà Nẵng đã có mưa vừa. Tuy nhiên các đợt mưa đứt quãng nên chưa xuất hiện tình trạng ngập cục bộ như đợt mưa trước.

Huế và Đà Nẵng đều có mưa lớn kéo dài tới 30-11 Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ tối 27 đến 29-11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 120-350mm, có nơi trên 450mm. Từ tối 29 đến 30-11, mưa sẽ giảm dần với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Tổng lượng mưa cả đợt này ở vùng núi phía Tây TP Huế phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm; vùng đồng bằng, trung du và ven biển 150-350mm, có nơi trên 450mm. Phía Nam TP Huế và khu vực Bạch Mã 200-400mm, có nơi trên 550mm. Cần đề phòng mưa với cường suất lớn hơn 50mm/giờ và 150mm/6 giờ. Trong khi đó tại Đà Nẵng tối 27-11 đến hết ngày 28-11, các xã, phường, đặc khu của thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực vùng núi Tây Bắc có lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, mưa lớn có cường suất trên 120mm trong 3 giờ có thể xảy ra. Từ đêm 28-11 đến sáng sớm 30-11, mưa tiếp tục duy trì với lượng phổ biến 80-200mm, có nơi trên 250mm; vùng núi Tây Bắc phổ biến 50-120mm, có nơi trên 170mm.