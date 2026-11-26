Đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập vào chiều 10-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 26-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, cùng ngày, một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu có mưa vừa như Ninh Sơn, Phan Rang, Ninh Chữ, Cam Linh, Cam Ranh, Nha Trang...

Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 27 đến đêm 29-11, tỉnh này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể từ chiều 26 đến sáng ngày 27-11, có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, với lượng mưa phổ biến dưới 20mm, cục bộ có nơi trên 30mm.

Từ sáng ngày 27-11 đến sáng 30-11, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía nam tỉnh có mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước điều tiết ngày 12-11 vừa qua - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại Đắk Lắk, theo dự báo từ chiều tối 27 đến sáng 30-11, phía đông tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Mưa tập trung chủ yếu từ đêm 27 đến sáng 29-11 với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25 đến 30-11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó sông Ba có thể lên mức báo động 1 - 2, có nơi trên báo động 2, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất.

Đáng chú ý sau các đợt mưa lũ liên tiếp, nhiều hồ chứa lớn ở tỉnh như Sông Ba Hạ, Krông H'năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Phú Xuân đang ở mực nước cao, dung tích phòng lũ còn hạn chế.

Trong khi mưa lớn tập trung từ chiều tối 27-11, nguy cơ phải xả lũ gây lũ lên nhanh, ngập lụt hạ du, lũ quét, sạt lở đất. Cần rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử tháng 11-2025 trên sông Ba, nhất là phối hợp vận hành liên hồ chứa và chia sẻ thông tin giữa chủ hồ với chính quyền địa phương.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, lũ, sạt lở đất, Chủ tịch UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ hồ chứa tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Triển khai thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu và 3 sẵn sàng.