Lũ trên sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi thời điểm hiện tại. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết lũ trên sông Vệ sắp đạt báo động 3 - Ảnh: TRẦN MAI

Quảng Ngãi: Gần 1.000 hộ dân bị cô lập, nhà ngập hơn 1m

Mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến sáng 28-11 khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, giao thông tê liệt. Gần 1.000 hộ dân tại hai xã Thiện Tín và Phước Giang bị cô lập, chia cắt.

Đến 8h30 sáng 28-11, nước lũ khiến hơn 480 hộ dân ở xã Thiện Tín bị cô lập. Hai tuyến tỉnh lộ 624B và 624C qua địa bàn phải phong tỏa, cấm xe. Cầu Mễ Sơn bắc qua sông Vệ bị ngập, khiến tuyến đường từ Thiện Tín đi xã Đình Cương bị chia cắt.

Tại xã Phước Giang, nước sông và các nhánh sông dâng nhanh. Cầu Mương Máng ngập 1,6m, khu vực ngã ba Chợ Phiên ngập 1,7m. Ba thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị chia cắt hoàn toàn. Toàn xã có 490 hộ dân bị chia cắt, nhà ngập sâu từ 0,5 - 1,4m. Trong đêm 27-11, chính quyền địa phương đã di dời 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Nhà dân và các tuyến đường hạ lưu sông Trà Câu, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập - Ảnh: TRẦN MAI

Ở xã Thọ Phong, nước ngập sâu, chảy xiết tại mương tràn Thọ Bắc khiến xóm 3, xóm 6, xóm 7 và một phần xóm 4 bị cô lập. Lực lượng chức năng túc trực cảnh báo, hỗ trợ người dân tại các điểm ngập.

Tại phường Trà Câu, nước sông Trà Câu tràn vào nhà dân ở tổ dân phố Thủy Triều. Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ di dời người dân và tài sản. Còn tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu tràn qua đường bê tông ở tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ nhiều nhà dân. Khu vực ngã năm cũ, phường Nghĩa Lộ cũng bị ngập.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực miền núi. Trong 6 giờ, từ 2h đến 8h sáng 28-11, lượng mưa tại Ba Cung (xã Ba Tơ) lên đến 310,4mm, Ba Tơ 250,6mm, hồ Tôn Dung 235,6mm và hồ Suối Loa 227,4mm. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực tiếp tục gia tăng.

Gia Lai cảnh báo lũ khu vực sông An Lão, sông Lại Giang

Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho hay đang theo dõi sát sao tình hình mưa lũ tại khu vực phía đông.

Trong đó, cùng đặc biệt chú ý do có mưa lớn những ngày qua là lưu vực sông Lại Giang, sông An Lão. Hiện mực nước tại các sông này đang lên cao, xuất hiện lũ.

Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện gửi các sở ngành, địa phương chỉ đạo ứng phó mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, khắc phục các công trình, vị trí xung yếu bị hư hỏng do các đợt mưa lũ vừa qua.

Đặc biệt là tuyến đê Vân Hội tại xã Tuy Phước, các vị trí hư hỏng, sạt lở trên Quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh, Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam và các công trình, vị trí khác có nguy cơ mất an toàn.

Đối với các hộ dân tại các khu vực đã xác định có nguy cơ cao, mất an toàn, phải chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất, không để bị động, bất ngờ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, dự báo từ 28-11 đến 30-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Lúc 5h ngày 28-11, mực nước lũ tại trạm thủy văn An Hòa đạt 23,37m, trên mức báo động II là 0,37m.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ trên sông An Lão tại trạm thủy văn An Hòa tiếp tục lên và đạt đỉnh vào khoảng sáng đến trưa ngày 28-11, đỉnh lũ có khả năng đạt mức 24,70 m, vượt mức báo động III là 0,70m.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ giảm chậm và vẫn duy trì ở mức cao, sau đó có khả năng lũ lên trở lại. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông tại các xã An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức...

Lực lượng chức năng sơ tán dân tại hạ lưu sông Trà Câu, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Đà Nẵng: Mưa "hạ nhiệt", nước từ thủy điện tiếp tục về

Sáng 28-11, mưa lớn khiến một số khu vực thấp trũng Đà Nẵng bị ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn.

Tại xã Quế Phước, tuyến quốc lộ 14H đoạn qua khu vực cầu Khe Rinh bị ngập, gây chia cắt giao thông. Tại xã Tam Xuân, một số điểm cũng xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đường. Công an xã đã căng dây cảnh báo, yêu cầu người dân không đi qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Mưa lớn xuất hiện đêm khuya qua tại Đà Nẵng đến khoảng 8h sáng nay thì tạnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

3/4 thủy điện ở Đà Nẵng chạy máy phát điện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết đến 9h sáng 28 - 11, thủy điện Sông Bung 4 đã bắt đầu chạy máy phát điện với lưu lượng 136m³/s. Mực nước hồ thủy điện này ở mức hơn 213m, vẫn thấp hơn mực nước đón lũ. Trước đó, thủy điện Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 cũng đã chạy máy phát điện, đồng thời xả điều tiết qua tràn. Như vậy, trong 4 thủy điện lớn ở thượng nguồn Đà Nẵng, hiện chỉ còn thủy điện A Vương chưa chạy máy phát điện, tiếp tục tích nước để cắt lũ.

Ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, cho biết mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến một số nhà dân ở khu vực ven sông Tam Kỳ bị ngập, mức ngập nặng nhất khoảng 0,5m.

Hiện trên địa bàn vẫn còn mưa, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng cảnh báo, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn.

Tại phía Bắc Đà Nẵng, đến 9h sáng cùng ngày, mưa đã tạnh. Dù chưa xuất hiện điểm ngập, mực nước các sông vẫn dưới báo động 1, nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn, nước sông dâng cao.

Ông Lê Đình Ca, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết địa phương đã triển khai các phương án ứng phó mưa lớn theo phương châm "4 tại chỗ".

Cầu Khe Rinh trên tuyến quốc lộ 14H qua địa phận xã Quế Phước, TP Đà Nẵng bị ngập sáng 28-11 - Ảnh: HUY HÀ

Đối với hồ chứa Đồng Nghệ và đập dâng An Trạch, Cụm thủy nông Đồng Nghệ được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát mực nước, vận hành điều tiết hồ đúng quy trình và thông báo kịp thời cho vùng hạ du.

"Xã nghiêm cấm người dân, phương tiện đi lại quanh khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ để đánh bắt thủy sản. Chúng tôi cũng yêu cầu các thôn tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu, gia cố ao hồ, chuồng trại và chủ động tiêu úng để hạn chế thiệt hại do mưa lớn" - ông Ca nói.

Nước từ thượng nguồn đổ về qua khu vực cầu Vĩnh Phương (phường Tây Nha Trang) sáng 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khánh Hòa: Chuẩn bị phương án ứng phó tại các điểm xung yếu

Sáng 28-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết các khu vực trũng thấp trên địa bàn chưa có dấu hiệu ngập.

Tuy nhiên, phường đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị ghe, phao cứu hộ và lương thực để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra ngập nặng.

Theo ông Minh, phường đã đưa vào vận hành bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ, đánh dấu tổng cộng 90 vị trí, gồm 51 điểm sơ tán, 24 khu vực trọng yếu có nguy cơ ngập lụt cao và 15 khu vực bố trí lực lượng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, các phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân đã sẵn sàng", ông Minh cho hay.

Mưa trên diện rộng khu vực Nha Trang vào sáng 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong khi đó, tại khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa, Công an phường Tây Ninh Hòa phát đi thông báo khẩn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực.

Tại Suối Chình, nước suối đang chảy xiết, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm và tổ chức chốt trực, yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý vượt qua. Khu vực Suối Đá và đập tràn Sân Bay, nước dâng cao qua mặt tràn, đã được cắm biển cảnh báo cấm lưu thông.

Tại Cống 7777, nước bắt đầu tràn qua mặt đường, mặt đường trơn trượt. Các tuyến đường tạm vận hành và công trình đang thi công cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do sình lầy, rào chắn và nguy cơ sạt lở.

Riêng khu vực đập tràn Sông Búng, mực nước hiện vẫn bình thường nhưng có khả năng dâng nhanh nếu mưa lớn tiếp diễn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình, không chủ quan khi đi qua các khu vực xung yếu.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khánh Hòa cho biết một số tuyến đường tại xã Nam Ninh Hòa và phường Động Ninh Hòa bị ngập do mưa lớn, độ sâu ngập khoảng 20 - 40 cm; hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn, mực nước đang tiếp tục dâng. Tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, đường liên thôn bị ngập khoảng 20 cm, mưa lớn vẫn tiếp diễn, mực nước tiếp tục dâng.