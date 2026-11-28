Người dân chật vật di chuyển qua vùng ngập sâu trên đường Phan Chu Trinh sáng 28-11 - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sáng 28-11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 27-11 đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân chật vật vượt qua những đoạn đường ngập nước để đến nơi làm việc.

Tại khu vực đường Phan Bội Châu giao với Trần Hưng Đạo, có đoạn nước ngập sâu, tràn lên vỉa hè.

Trên đường Trần Hưng Đạo, nước ngập kéo dài hàng trăm mét. Lực lượng chức năng phải mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn, đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực ngập sâu.

Đoạn ngập trên đường Trần Hùng Đạo - Phan Bội Châu - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Mỗi khi ô tô chạy qua, nước tạo thành từng đợt sóng tràn vào các hàng quán ven đường. Nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước, người dân phải bì bõm dắt bộ trong mưa.

Tình trạng tương tự xảy ra trên các tuyến đường Nguyễn Nghiêm, Phan Chu Trinh. Nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Một số đoạn trên đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Nhiều nắp hố ga được mở, biển cảnh báo được dựng lên - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Mai, kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, cho biết sáng nay khi dọn hàng ra, thấy nước ngập sâu, bà đành nghỉ bán. Mỗi khi xe chạy qua, sóng nước đánh mạnh, dễ làm đổ hàng hóa, trong khi cũng không có khách mua hàng.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ sáng đến tối 25-11 cũng khiến nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ. Trong đó khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ngã năm cũ ngập nặng nhất.

Ngập tại đoạn trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Như vậy chỉ trong vòng 3 ngày, đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đã hai lần xảy ra ngập cục bộ do mưa lớn. Tại nhiều điểm ngập sâu, nước chảy xiết, ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè không còn rõ, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 27 đến ngày 29-11, khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng trong hai ngày 28 và 29-11, lượng mưa có khả năng đạt 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ đạt báo động 2-3. Đáng chú ý, hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du, miền núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp, đồng bằng, ven sông được cảnh báo ở mức rất cao.

Xe của người dân bị chết máy - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều đoạn nước ngập sâu, tạo sóng lớn trên đường - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày đô thị Quảng Ngãi bị ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài - Ảnh: NGUYỄN YÊN