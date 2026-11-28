Đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang) ngập sâu vào sáng 28-11, đến 11h mưa lớn vẫn tiếp tục - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hơn 11h sáng cùng ngày, mưa lớn vẫn xảy ra tại Nha Trang, gây ngập nhiều tuyến đường, khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Các đường Phạm Văn Đồng, 23 Tháng 10, 2 Tháng 4, Mai Xuân Thưởng, Đặng Tất... ở phía Bắc Nha Trang đều bị ngập.

Tại khu vực đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) mưa lớn cũng gây ngập.

Tại khu vực nút giao đường Đặng Tất - Phạm Văn Đồng, Mai Xuân Thưởng - 2 Tháng 4 mưa lớn đã gây ngập sâu, nhiều xe cộ phải lên vỉa hè để di chuyển.

Lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang đã phong tỏa hơn 1km đường 2 Tháng 4 vì ngập sâu, lực lương an ninh trật tự cơ sở cũng được huy động để điều tiết, phân luồng giao thông, nạo vét cống rãnh.

Nhiều km đường 2 Tháng 4 ngập sâu, xe đều bị chết máy - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, nhiều cống thoát nước trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hầu như quá tải, nước tràn lên đường kèm theo mùi hôi, xe tải, xe máy phải nhích từng chút khi đi qua khu vực này.

Sáng cùng ngày, Ban Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 24h qua, khu vực Khánh Hoa ảnh hưởng phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phô biến 30 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Người dân phải dắt xe máy qua khu vực ngập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều xe máy của người dân bị chết máy hoàn toàn khi lưu thông qua khu vực ngập trên đường 2 Tháng 4 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước tràn vào nhà dân ở phường Bắc Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng ngập sâu, xe đi lại khó khăn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Xe cộ ùn ứ vì không thể đi quay điểm ngập trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước tràn từ miệng cống lên mặt đường gây mùi hôi thối - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Xe cộ nối đuôi nhau qua đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về qua khu vực cầu Vĩnh Phương (phường Tây Nha Trang) trưa 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG