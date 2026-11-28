Khu vực sạt lở tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TIẾN VÕ

Trưa 28-11, khu vực Nha Trang vẫn tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Duy Thức - Trưởng Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang - cho biết đã di dời nhiều hộ dân ở tổ 15 Ngọc Sơn đến nơi an toàn, trước đó khu vực này xảy ra sạt lở, may mắn không gây thiệt hại về người.

Theo ông Thức, hiện các lực lượng phường Tây Nha Trang đã ra quân, túc trực tại các vị trí xung yếu, ngập lụt.

Ông Lê Đại Dương - Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang - cho hay lực lượng chức năng của phường đã có mặt tại các điểm ngập lụt trên địa bàn để phân luồng giao thông, đồng thời không để người dân tự ý vào điểm ngập.

Tại khu vực đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang), sáng nay nước từ trên núi tràn xuống mặt đường gây nguy hiểm cho các xe qua lại.

Hiện Sở Xây dựng và UBND phường Bắc Nha Trang đã căng dây phong tỏa, phân luồng giao thông qua khu vực này.

Ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở xã Tây Ninh Hòa bị sạt lở, nước tràn qua cầu cạn. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời tài sản, đồng thời phong tỏa một số tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, mưa lớn cũng xảy ra tại các tuyến đèo Khánh Lê, Khánh Sơn, Sông Pha... Lực lượng chức năng của Sở Xây dựng Khánh Hòa đã bố trí nhân lực, phương tiện phòng xảy ra sạt lở, sự cố.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực đèo Lương Sơn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, hiện các tuyến đèo nêu trên đã được chốt chặt, những vị trí có nguy cơ sạt lở đều có phương án ứng phó.

Về tình hình tích trữ nước các hồ chứa, hiện hồ Suối Dầu (dung tích đạt 81%), đang điều tiết xả với lưu lượng 25,26 m3/s; hồ Hoa Sơn (dung tích đạt 79%) đang điều tiết xả với lưu lượng 16,2 m3/s; hồ Tân Giang (dung tích đạt 91%) đang điều tiết xả với lưu lượng 1,8 m3/s.



Một số hồ chứa khác như: Tà Rục (đạt dung tích 77%), hồ Sông Cái (đạt dung tích 81%), hồ Sông Sắt (đạt dung tích 69%).

Hiện tại, có 12 hồ chứa nước đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ chứa với lưu lượng dao động từ 0,54 đến 25,5 m³/s, đó là các hồ: Hoa Sơn, Suối Lớn, Đồng Bò, Suối Dầu, Đắc Lộc, Trà Co, Ma Trai, Tân Giang, Nước Ngọt, Thành Sơn, Cho Mo, Sông Than.

Đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) ngập nặng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG