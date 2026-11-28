Nhiều tuyến đường trung tâm phường Tuy Hòa ngập sâu trong nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 28-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị ngập nước.

Tình trạng ngập xuất hiện tại các tuyến đường Lê Lợi, khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Thọ... nhiều đoạn ngập sâu đến hơn nửa bánh xe ô tô khiến nhiều tài xế phải quay đầu.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải xuống xe máy dắt bộ qua những đoạn đường ngập sâu.

Một số trường hợp xe máy bị nước tràn vào ống xả, chết máy giữa đường, phải nhờ người hỗ trợ đưa xe đến nơi an toàn.

Bà Lê Đài Trang, người dân phường Tuy Hòa cho biết: "Sáng nay mưa rất to, nước dâng lên nhanh chỉ trong thời gian ngắn, xe tôi giờ đã ngập nửa bánh nên phải xuống xe dắt bộ vì sợ nước vào bô".

Tình trạng mưa lớn khiến giao thông tại một số khu vực trung tâm bị ảnh hưởng, người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua các tuyến đường ngập sâu để tránh nguy hiểm.

Nhiều người dân phải xuống xe dắt bộ vì nước ngập vào bô xe - Ảnh: MINH CHIẾN

Lượng mưa trong buổi sáng tại khu vực phái Đông Đắk Lắk khá lớn - Ảnh: MINH CHIẾN

Cầu Bến Trâu, thôn Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ ngập vào sáng nay - Ảnh: A.T

Mực nước nhánh sông Đào, xã Hòa Thịnh đang dâng cao gần chạm mặt đường - Ảnh: A.T

Lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh cho hay hiện tại đến sáng cùng ngày do mưa lớn nước đang lên nhanh, tuy nhiên vẫn chưa gây ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Địa phương đã có kế hoạch ứng phó với mưa lũ và sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng thấp, chốt chặn các vị trí xung yếu.

Theo báo cáo nhanh của Trạm Mỹ Lâm gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hòa Thịnh lúc 9h30 ngày 28-11, mực nước hồ đang dâng nhanh do mưa lớn, hiện ở mức 32,13m, chỉ còn cách ngưỡng thiết kế 33,4m khoảng 1,27m.

Dung tích hồ đạt 32,26 triệu m³, gần chạm mức thiết kế 34,82 triệu m³. Lưu lượng nước đổ về hồ là 219,5m³/giây, trong khi lưu lượng xả ra 97,71m³/giây. Riêng 30 phút qua, lượng mưa đo được lên đến 27,8mm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các Sở, ngành và địa phương nâng mức ứng phó, khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ dân ở vùng nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Tại các xã miền núi như M'Đrăk, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân... phải sơ tán dân khi lượng mưa vượt 100mm trong 3 giờ hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, lũ ống; đồng thời bố trí lực lượng cảnh giới tại các điểm từng xảy ra sạt lở.

Đối với các hồ thủy điện, thủy lợi, tỉnh yêu cầu xây dựng phương án điều tiết theo kịch bản mưa 200-400mm, lũ trên báo động 3 tại sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch nhằm giảm lũ cho hạ du. Các hồ hư hỏng phải hạn chế hoặc không tích nước, bố trí trực gác và ngăn người, phương tiện vào khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác ứng phó, tham mưu điều tiết hồ chứa; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh kịp thời cập nhật cảnh báo mưa lũ. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước 16h hằng ngày.

Trường hợp xảy ra thiệt hại về người hoặc sự cố nghiêm trọng phải báo cáo ngay. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là để xảy ra thiệt hại về người.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 28-11 đến 1-12, khu vực phía Đông tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ, trong đó đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có thể đạt báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; sông Ba ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2. Trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm. Một số nơi mưa lớn như Hòa Thịnh 177,2mm, cảng Vũng Rô 158,6mm, Hòa Mỹ Tây 143,4mm. Dự báo từ sáng 28-11 đến sáng 30-11, khu vực phía Đông tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Riêng các khu vực Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa có thể đạt 150-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực phía Tây có mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn và lũ có nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp, khu đô thị, ảnh hưởng đến khu dân cư, giao thông, công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là tại các địa phương ven sông, vùng hạ du. Ngoài ra, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu.