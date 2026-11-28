Trận mưa lớn trong ngày 8 và 9-11 vừa qua khiến gần 1.500 nhà dân ở xã Nông Cống ngập lụt nặng - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 28-11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý tình trạng ngập lụt tại xã Nông Cống - một địa phương liên tục xảy ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn trong những năm gần đây.

Ngập lụt gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Đánh giá về tình trạng ngập lụt, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, xã Nông Cống có địa hình trũng thấp, nhiều khu vực cốt nền chỉ từ +1,8m đến +2,3m, nằm ở vùng hợp lưu của sông Yên, sông Mực, sông Thị Long, nên chịu áp lực tiêu thoát lũ rất lớn.

Trong các năm từ 2020-2024, trên địa bàn không xảy ra các đợt mưa lũ lớn. Tuy nhiên trong hai năm 2025, 2026, Nông Cống liên tiếp hứng chịu các đợt mưa đặc biệt lớn.

Đỉnh lũ trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối nhiều lần vượt báo động III, có thời điểm chạm ngưỡng đỉnh lũ lịch sử (4,47m vào tháng 10-1978).

Đợt mưa lũ tháng 9-2025 (từ ngày 26-9 đến ngày 1-10-2025), mưa lớn tập trung trong 6 ngày, mực nước sông Yên tại trạm Chuối đạt đỉnh +4,92m (vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1978 là 0,45m), gây tràn nhiều đoạn đê tả sông Yên từ 0,4m đến 1,0m; làm ngập 33/44 thôn với 5.120 hộ dân, gây chết 3 người, thiệt hại vật chất khoảng 236 tỉ đồng.

Đợt mưa lũ tháng 9-2026 (từ ngày 13-9 đến ngày 20-9), mưa lớn kéo dài trong 8 ngày, gây ngập 3.443 hộ dân, ước thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng.

Trong các ngày 8 và 9-11, lượng mưa tại trạm Chuối đạt 315mm, thượng lưu sông Yên tại trạm Như Xuân đạt 427mm. Đỉnh lũ sông Yên lên 4,47m, bằng đỉnh lũ lịch sử tháng 10-1978, khiến hơn 1.500 hộ dân bị ngập.

Do mưa lớn, hệ thống giao thông có bất cập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tình trạng ngập lụt tại Nông Cống xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây ra những trận mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đặc biệt, các đợt mưa muộn vào tháng 11, xảy ra khi hồ chứa ở thượng lưu đã tích đầy nước, khiến lượng mưa đổ trực tiếp xuống lưu vực, làm mực nước sông Yên, sông Mực dâng nhanh.

Cơ quan chức năng xác định ngoài yếu tố chủ quan do lượng mưa lớn, việc xây dựng nhiều công trình giao thông cũng đã gây ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ - Ảnh: THÀNH NAM

Địa hình khu vực Nông Cống thấp trũng, độ dốc lòng sông nhỏ, dòng chảy uốn khúc. Khi lũ thượng nguồn trùng với thời điểm triều cường, khả năng thoát nước ra biển bị hạn chế, khiến tình trạng ngập kéo dài.

Sở này cũng cho rằng việc xây dựng các tuyến giao thông (cao tốc Bắc - Nam, đường nối Vạn Thiện - Bến En…) có những ảnh hưởng nhất định đến tình trạng ngập úng tại địa phương.

Cụ thể tại các hầm chui dân sinh khu vực Làng Mật, Làng Trù và hệ thống cống qua đường Vạn Thiện - Bến En chưa có cửa van ngăn triều, ngăn lũ. Khi mực nước sông Yên dâng cao, nước từ sông và trục tiêu tràn ngược qua hầm chui vào khu dân cư, đồng ruộng, gây hiện tượng "bơm quẩn", làm giảm hiệu quả hoạt động của trạm bơm Đò Bòn 1.

Việc thanh thải lòng dẫn sông Yên tại khu vực cầu Ban trên quốc lộ 45 và cầu Hòa Bình trên tuyến cao tốc sau thi công chưa triệt để, khiến mặt cắt thoát nước bị thu hẹp, gây dềnh nước, ách tắc dòng chảy cục bộ.

Một số tuyến đê có cao trình thấp, mặt đê nhỏ hẹp, dễ bị tràn khi lũ vượt báo động III; nhiều hạng mục tiêu úng chưa được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ.

Ngập lụt liên tiếp trong những năm gần đây đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân xã Nông Cống - Ảnh: THÀNH NAM

Các công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu, hệ số tiêu thấp, chưa đáp ứng được tình trạng mưa lớn với cường suất cao cũng như tốc độ đô thị hóa, bê tông hóa hiện nay…

Nhiều giải pháp khắc phục ngập lụt

Để từng bước khắc phục tình trạng ngập lụt, ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân xã Nông Cống, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đề xuất UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp cấp bách trong giai đoạn 2026-2027.

Cụ thể tổ chức nạo vét, thanh thải vật cản, bùn đất bồi lắng tại khu vực cầu Ban, cầu Hòa Bình và các cầu, cống trên tuyến cao tốc, quốc lộ nhằm khơi thông dòng chảy.

Đầu tư khép kín các đoạn bờ kênh, đê bao còn thiếu thuộc trục tiêu Khe Lườn - Đò Bòn; lắp đặt cửa van ngăn lũ tại các cống qua đường Vạn Thiện - Bến En, có giải pháp ngăn nước tràn ngược qua các hầm chui cao tốc ở khu vực Làng Mật, Làng Trù...

Để giải quyết căn cơ vấn đề tiêu thoát cho khu vực, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đề xuất nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát lũ tại khu vực huyện Nông Cống cũ, đặc biệt là tính toán thủy văn, thủy lực toàn lưu vực sông Yên, sông Mực sau khi có tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Tình trạng ngập lụt trong 2 năm 2025, 2026 tại xã Nông Cống đã gây thiệt hại cơ sở vật chất hơn 261 tỉ đồng - Ảnh: THÀNH NAM

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi và bổ sung các công trình thoát lũ ngang qua cao tốc.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, trong 2 năm gần đây, tại xã Nông Cống liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân, thiệt hại tài sản, cơ sở vật chất hàng trăm tỉ đồng. Người dân và chính quyền địa phương cùng có chung nhận định ngoài mưa lớn, thì việc xây dựng nhiều tuyến giao thông trên địa bàn làm đồng ruộng bị chia cắt khiến nước không thể chảy tràn trên đồng ruộng, khả năng tiêu thoát lũ hạn chế là những nguyên nhân dẫn tới ngập lụt nặng trong những năm gần đây.