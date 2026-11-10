Mưa tạnh, nắng lên, 576 nhà dân ở Thanh Hóa vẫn chìm trong nước lũ

Cảnh ngập lụt tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa lúc 14h30 ngày 10-11 - Ảnh: THÀNH NAM

Ghi nhận thực tế tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong chiều nay 10-11, nước trên sông Yên đã rút sâu nhưng hàng trăm hộ dân tại nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước.

Tại tâm lũ thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, nước vẫn còn ngập sâu trong khu dân cư, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân địa phương.

Đang dọn rửa lại nhà cửa khi nước rút tới bậc hè, bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, thôn Vạn Thiện) cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng, gia đình bà đã hai lần bị ngập vì mưa lũ. Do có kinh nghiệm từ trận lũ lần trước, lần này gia đình đã chủ động di dời, kê tài sản lên vị trí cao hơn nên không có thiệt hại.

Tuy nhiên, ngập lụt đã khiến cuộc sống gia đình bà và người dân trong thôn thêm vất vả, vì phải vệ sinh, dọn dẹp lại nhà cửa sau khi nước rút.

"Trong 2 năm chúng tôi đã hứng chịu 3 trận lụt lớn. Trước đây mưa cả tuần nước cũng chỉ ngập ngoài đồng chứ không tràn vào khu dân cư như mấy năm trở lại đây.

Người dân thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống phải dùng thuyền để đi lại do đường làng bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: THÀNH NAM

Đặc biệt, kể từ khi tuyến đường cao tốc Bắc - Nam và đường Vạn Thiện - Bến En xây dựng xong tình trạng ngập lụt trên diện rộng đã liên tiếp xảy ra mỗi khi có mưa lớn", bà Nhàn cho hay.

Anh Lê Thanh Tuấn, một người dân khác, cũng cho rằng hiện tượng ngập lụt ở Nông Cống vài năm trở lại đây là do việc thi công các công trình giao thông. Nước chảy tràn trên đồng ruộng bị chặn lại dồn hết ra sông Yên khiến nước sông không kịp tiêu thoát dẫn tới ngập lụt.

"Bà con chúng tôi mong cơ quan chức năng có các giải pháp chứ cứ thế này người dân chúng tôi khổ lắm", anh Tuấn nói.

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống, đến 15h chiều nay nước trên sông Yên đang rút chậm, giảm còn 3,69m, trên báo động 2 (2,80m) 0,89m. Tuy nhiên, vẫn còn 576 hộ dân bị ngập trong nước.

Người dân dọn dẹp lại nhà cửa khi nước rút - Ảnh: THÀNH NAM

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống, thừa nhận vài năm trở lại đây trên địa bàn cứ xảy ra mưa lớn là ngập lụt. Ông Quân cho rằng, ngoài thiên tai bất thường, trên địa bàn có nhiều công trình hạ tầng giao thông được xây dựng, các cánh đồng bị chia cách khiến nước không tiêu thoát được gây ra tình trạng trên.

"Bây giờ không còn cách nào khác là phải sống chung với lũ", ông Quân nói.

Hình ảnh ngập lụt trên địa bàn xã Nông Cống (Thanh Hóa) được PV Tuổi Trẻ ghi nhận chiều 10-11:

Cảnh ngập lụt tại xã Nông Cống chiều 10-11

Dù trời nắng đã lên nhưng hàng trăm nhà dân ở xã Nông Cống vẫn chìm trong biển nước - Ảnh: THÀNH NAM

Nhiều trường học trên địa bàn bị ngập sâu khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh: THÀNH NAM

Các tuyến đường giao thông hình thành đã ngăn cách việc tiêu thoát nước trên đồng ruộng khiến nước đố dồn hết ra sông Yên được cho là nguyên nhân gây nên ngập lụt ở Nông Cống trong vài năm trở lại đây - Ảnh: THÀNH NAM

Cuộc sống gia đình anh Lê Thanh Tuấn bị đảo lộn do nước lũ tràn vào nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Chị Lê Thị Ngọc Mai chỉ vị trí trận mưa lũ tràn vào nhà đợt tháng 9 vừa qua - Ảnh: THÀNH NAM

Nhiều đồ dùng của gia đình chị Mai bị ngập nước do không kịp di chuyển - Ảnh: THÀNH NAM

Mưa lũ trong 3 năm trở lại đây khiến đời sống của người dân tại xã Nông Cống bị đảo lộn - Ảnh: THÀNH NAM

Công sở xã Nông Cống sáng 10-11 vẫn còn ngập trong nước - Ảnh: THÀNH NAM

Người dân mang xe ô tô lên cầu đậu đỗ để tránh ngập lụt - Ảnh: THÀNH NAM

Người dân xã Nông Cống mong các cơ quan ban ngành xem xét, có các giải pháp để xử lý tình trạng cứ mưa là lụt trong vài năm trở lại đây - Ảnh: THÀNH NAM

Mưa lớn trong đêm 8-11 và rạng sáng 9-11 khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư, trường học và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, tổng lượng mưa từ ngày 8-11 đến ngày 9-11 đạt 315mm. Mực nước sông Yên lúc 18h ngày 9-11 đạt đỉnh 4,47m, vượt báo động 3 0,97m. Đến 14h ngày 10-11, mực nước giảm còn 3,69m, trên báo động 2 (2,80 m) 0,89m.