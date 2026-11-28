Cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 bị sạt lở - Ảnh: V.S.

Ngày 28-11, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở Quảng Ngãi khiến tình hình sạt lở đất diễn biến phức tạp. Tại nhiều khu vực, đất đá từ sườn núi đổ xuống sát nhà dân, bờ sông bị nước lũ khoét sâu, nhiều tuyến đường xuất hiện điểm sạt lở.

Sạt lở khắp nơi

Hiện cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 (thôn Ba Thành, xã Ba Động) bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu, đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đất đá dưới chân mố cầu bị nước khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn. Nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng.

Dọc tuyến đường ven kênh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết địa phương đã giăng dây cảnh báo ở hai đầu cầu, ngăn người và xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn. Dù giao thông qua cầu bị gián đoạn, người dân vẫn có thể đi theo hướng khác kết nối với tỉnh lộ 625 chưa bị cô lập.

Hiện nhiều khu dân cư cũng đang bị sạt lở bủa vây. Tại khu vực núi Đá Bạc (thôn Dương Quang, xã Long Phụng), đất đá cùng cây cối từ sườn núi sạt trượt ngay phía sau nhà dân. Lo ngại sạt lở tiếp tục mở rộng khi mưa lớn còn kéo dài, người dân khẩn trương thu dọn tài sản để di dời đến nơi an toàn.

Theo chính quyền địa phương, khu vực núi Đá Bạc có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ dân ở thôn Dương Quang, đồng thời đe dọa tuyến giao thông liên xã Dương Quang - dốc Ông Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Long Phụng, cho biết địa phương đã rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Trong sáng 28-11, lực lượng chức năng đến từng hộ dân trong vùng nguy hiểm vận động di dời, trước mắt bố trí người dân ở tạm tại nhà người thân.

Chính quyền địa phương đã chốt chặn, không cho người dân qua lại cây cầu sập mố - Ảnh: V.S.

Tình trạng sạt lở cũng xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Ở phường Trương Quang Trọng, khu dân cư 577 xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 50m, rộng 3m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình, có điểm sạt lở dài khoảng 100m, rộng 20m. Tại núi Sứa, một điểm sạt lở khác được ghi nhận với chiều dài khoảng 30m, rộng 15m.

Ở xã Sơn Hà, bờ suối Nước Nia tiếp tục sạt lở, đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sống gần khu vực. Trong khi đó, tại xã Trà Giang, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông qua các thôn An Tây, An Lạc tiếp tục sạt lở hơn 200m, ăn sâu vào đất sản xuất của người dân 1 - 1,5m.

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú), chính quyền đang triển khai di dời 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đáng lo ngại, trong khu vực này có một ngôi nhà đứng trước nguy cơ đổ sập do sạt lở.

Núi Đá Bạc sạt lở ngay sau nhà dân - Ảnh: T.T.

Nhiều tuyến đường phải chốt chặn để đảm bảo an toàn

Sạt lở cũng gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông miền núi. Tại xã Ba Tơ, đất đá tràn xuống tuyến đường lên Bùi Hui, đường từ thôn Ba Chùa đi Ba Cung và taluy dương tuyến đường Đèo Lâm. Ở xã Sơn Hà, đất đá sạt xuống tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong.

Nhiều điểm sạt lở khác được ghi nhận trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Động; tỉnh lộ 624 qua xã Thiện Tín và các tuyến giao thông tại xã Đặng Thùy Trâm. Riêng tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút vừa bị ngập nước, vừa xuất hiện sạt lở.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Quảng Ngãi đang bị sạt lở gây ách tắc - Ảnh: C.C.T.L.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 27-11 đến sáng 28-11, nhiều khu vực phía đông tỉnh ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó trạm Ba Cung đo được 495mm.

Đến 11h30 ngày 28-11, mưa lũ đã khiến 1.691 nhà dân bị ngập. Các địa phương tổ chức di dời 83 hộ dân ở vùng ngập lụt và 12 hộ với 53 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, theo dõi sát những khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Nhiều địa phương đã cử lực lượng chốt chặn, cảnh báo cấm người dân qua khu vực nguy hiểm - Ảnh: C.C.T.L.