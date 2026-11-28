Bà Nga thất thần khi lũ vượt sông Trà Câu, tràn vào nhà quá nhanh - Ảnh: TRẦN MAI

Trưa 28-11, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn vẫn tiếp diễn, lũ sông Trà Câu dâng cao, tràn qua nhiều vị trí đê và chảy vào khu dân cư. Nhiều nhà dân bị ngập, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó.

Người dân tất tả chạy lũ

Bà Nga, ở tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu, kể khoảng 1h sáng cùng ngày, bà thức dậy đi bốc gạch thì nước vẫn còn ở ngoài sông. Đến khoảng 4h, mẹ chồng điện thoại báo nước lũ đã tràn vào nhà.

Bà Nga vội chạy về thấy nước đã dâng gần cả mét. Tài sản trong nhà đứng trước nguy cơ bị ngập sâu.

"Tôi hoảng, sợ run, chân tay đơ ra không biết làm sao. May có lực lượng dân quân, bộ đội kịp đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc lên cao, giảm thiểu thiệt hại", bà Nga kể.

Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh tất bật chạy lũ khi nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao.

Bà Nguyễn Thị Nhung (trú tổ dân phố Thủy Triều) cho biết hằng năm khu vực này vẫn xảy ra ngập lụt, song người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy.

Nước dâng cao, tràn qua bờ kè, gây ngập nhiều nhà dân. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ bà con ứng phó với mưa lũ.

Bộ đội giúp dân kê đồ đạt lên cao - Ảnh: TRẦN MAI

Tại khu vực này, thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Phổ Quang, trực tiếp chỉ huy lực lượng cùng người dân đổ đất, đóng bao cát gia cố những vị trí nước tràn, hạn chế dòng lũ đổ ập vào khu dân cư.

Theo thiếu tá Long, lực lượng biên phòng đã có mặt từ khoảng 3h sáng, phối hợp với chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương di dời người dân, đưa tài sản đến nơi cao ráo.

Trong ngày 28-11, bộ đội tiếp tục chốt chặn dọc sông Trà Câu. Tại những vị trí nước lũ tràn vào khu dân cư, các bao cát được nối tiếp, kê cao theo mực nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Thiếu tá Long cho biết dự báo mưa lớn còn tiếp tục trút xuống khu vực thượng nguồn sông Trà Câu, khiến lũ trên sông có khả năng lên trở lại trong tối 28-11. Vì vậy, các lực lượng tại chỗ tiếp tục ứng trực, theo dõi sát diễn biến dòng nước, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi có tình huống nguy hiểm.

Nước từ sông Trà Câu tràn vào nhà dân lúc rạng sáng, đánh bật cửa cổng - Ảnh: TRẦN MAI

Mưa rất lớn, lũ trên nhiều sông vượt báo động 3 Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi), tính đến 11h30 ngày 28-11, mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh, nhiều khu dân cư bị ngập. Mưa lớn: Lượng mưa từ tối 27 đến sáng 28-11 tại một số nơi rất lớn, trong đó Ba Cung 495mm, Ba Điền 316mm, Ba Liên 298mm, Sơn Hải 296mm, Ba Vinh 295mm. Lũ trên các sông: Lúc 10h ngày 28-11, sông Trà Khúc ở mức 5,09m, trên báo động 2 là 0,09m; sông Vệ 5,06m, vượt báo động 3 là 0,56m; sông Trà Câu 6,18m, vượt báo động 3 là 0,68m. Ngập và sơ tán dân: Mưa lũ gây ngập tại 21 xã, phường, với 1.691 nhà bị ngập. Có 83 hộ dân vùng ngập được di dời; 12 hộ với 53 nhân khẩu ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Mực nước hồ chứa: 127 hồ thủy lợi phía Đông tỉnh có dung tích bình quân khoảng 88%; 84 hồ phía Tây đạt bình quân 94,69%. Đáng chú ý, hồ Đăk Uy đạt 99,9%, Đăk Rơn Ga 99,48%, Núi Ngang 95,1%. Hồ thủy điện Đăkđrinh đạt 82,3% dung tích, Đăk Bla 86,78%, Ialy 80,91%. Thiệt hại ban đầu: ngoài 1.691 nhà bị ngập, có một công trình phụ và một chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng. Hai trường học ở xã Ba Vinh bị tốc mái tôn; khu bán trú Trường PTDTBT TH&THCS Đặng Thùy Trâm bị thấm dột. Một số tuyến đường tại Ba Tơ, Sơn Hà xảy ra sạt lở.

Nước tràn đê chắn lũ, lực lượng tại chỗ tiếp tục dựng đê cát, hạn chế lũ tràn vào khu dân cư - Ảnh: TRẦN MAI

Quân và dân hợp sức xúc cát, tạo đê chắn lũ trên sông Trà Câu - Ảnh: TRẦN MAI

Xe công nông được tăng cường chở cát đến để gia cố đê - Ảnh: TRẦN MAI

Một bờ tường bị nước lũ từ sông Trà Câu hất đổ - Ảnh: TRẦN MAI

Lũ trên sông Trà Câu đạt vượt báo động 3 - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều khu dân cư dọc hạ lưu sông Trà Câu bắt đầu ngập sâu dần - Ảnh: TRẦN MAI

Ông lão bần thần khi nước lũ trên sông Trà Câu dâng cao quá nhanh - Ảnh: TRẦN MAI

Bộ đội tiếp tục dồn bao cát, gia cố tuyến đê dọc sông Trà Câu - Ảnh: TRẦN MAI

Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt diện rộng

Ông Bùi Văn Chanh - Ảnh: NVCC

Trưa 28 - 11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Văn Chanh - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, cho biết trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120 - 320mm.

Đáng chú ý, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) 491,4mm, hồ Suối Loa (xã Ba Động) 409mm, trạm Ba Tơ 395,6mm, hồ Tôn Dung 375,2mm. Khu vực phía tây tỉnh này và vùng núi cao có mưa phổ biến 10 - 70mm, riêng trạm Pờ Ê (xã Kon Plông) 171,4mm, trạm Ngọc Tem 132,8mm.

Ông Chanh cho biết do mưa lớn, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh.

Lúc 8h ngày 28-11, sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,71m, trên báo động 2 là 0,11m; tại trạm Sông Vệ đạt 4,59m, trên báo động 3 là 0,09m.

Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 5,25m, dưới báo động 3 là 0,25m. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vệ, sông Trà Câu tiếp tục lên và đạt đỉnh sau đó dao động ở mức cao. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo lũ trên các sông xuống chậm dần.

Đáng chú ý, mực nước tại trạm Trà Khúc lúc 10h ngày 28-11 đạt 5,09m, trên báo động 2 là 0,09m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tiếp tục lên và dao động trên báo động 2 đến báo động 3, trong 12 - 24 giờ tiếp theo xuống chậm dần.

"Trong hôm nay, vùng trũng thấp, ven sông và các đô thị thuộc nhiều địa phương ở Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt diện rộng. Vùng núi cần chú ý nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối, ngập các ngầm, cầu tràn" - ông Chanh cảnh báo.

Mưa to nhiều tỉnh miền Trung, sông ở Đà Nẵng có thể có lũ Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24h qua tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa to. Tại Quảng Trị, trong 24 giờ qua khu vực phía bắc tỉnh có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phía nam phổ biến 5-40mm. Tại Huế, vùng núi phía tây có mưa vừa, rải rác mưa to; vùng đồng bằng và vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70-130mm; riêng Bạch Mã 212mm, đỉnh Bạch Mã 222,4mm. Tại Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, khu vực phía bắc có mưa phổ biến 15-50mm, riêng Bà Nà 173,2mm. Khu vực phía nam mưa phổ biến 60-150mm, có nơi cao hơn như Trà Cót 263,2mm, Tam Trà 255,6mm, Xuân Bình 211,2mm. Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc Đà Nẵng đang lên và ở dưới báo động 1. Trong những ngày tới các sông thuộc thành phố khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn dự báo ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.