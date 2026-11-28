Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực hồ thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: A.T

Ngày 28-11, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác đã kiểm tra việc vận hành và phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (xã Suối Trai) và xã Hòa Thịnh.

Tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lượng nước từ thượng nguồn, chủ động điều tiết hồ từ sớm, tránh tình trạng nước về dồn dập, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn.

Việc vận hành hồ chứa phải tuân thủ đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời cảnh báo, thông báo đến người dân trước khi thay đổi lưu lượng xả.

"Vật chất có thể khắc phục, hỗ trợ, nhưng con người thì không thể để xảy ra mất mát", ông Huy nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị vận hành tập trung, kịp thời báo cáo tỉnh khi xuất hiện tình huống bất thường; kiểm tra hệ thống loa cảnh báo, cắm biển hạn chế người dân ra vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương phải sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Đến 13h chiều 28-11, lượng nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du là 458m³/s - Ảnh: A.T

Tổ công tác kiểm tra khâu vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: A.T

Theo thông số vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ, lúc 13h ngày 28-11, mực nước hồ ở cao trình 101,12m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (105m) khoảng 3,88m. Lưu lượng nước về hồ đạt 728m³/s. Nhà máy vận hành phát điện với lưu lượng 380m³/s, lưu lượng xả qua tràn 78m³/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 458m³/s, với 1 cửa xả đang mở. Tình hình thiết bị và công trình thủy điện hiện hoạt động bình thường. Đại diện đơn vị vận hành Thủy điện Sông Ba Hạ cho hay sẽ hạn chế tối đa việc xả lũ vào ban đêm nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến người dân vùng hạ du.

Tại xã Hòa Thịnh, đoàn công tác kiểm tra nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ ở thôn Cảnh Tịnh, hồ chứa nước Mỹ Lâm và một số vị trí xung yếu.

Ông Huy yêu cầu địa phương chuẩn bị sớm phương án di dời người dân ở vùng nguy cơ cao; các nhà tránh lũ phải bảo đảm đủ nhu yếu phẩm phục vụ người dân đến sơ tán.

Công tác cập nhật, thông báo tình hình mưa lũ phải được thực hiện thường xuyên; những vị trí nguy hiểm cần rào chắn, cắm biển cảnh báo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, từ 19h ngày 27-11 đến 10h ngày 28-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa phổ biến 50-150mm, riêng xã Hòa Thịnh ghi nhận 217mm. Dự báo đến sáng 29-11, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm, cục bộ có thể vượt 600mm.

Từ đêm 28-11 đến ngày 1-12, các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch có thể lên báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; sông Ba lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại nhiều địa phương như Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Tuy Hòa, Đông Hòa…

Đáng chú ý đất đã bão hòa nước sau đợt mưa lũ giữa tháng 11, nhiều điểm sạt lở, hư hỏng chưa được khắc phục. Trong khi đó, một số hồ thủy điện, thủy lợi như Sông Ba Hạ, Krông H'năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Mỹ Lâm, Phú Xuân... đang xả nước qua tràn, tiềm ẩn nguy cơ lũ hạ du lên nhanh, gây ngập sâu và kéo dài nếu mưa lớn tập trung.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, sơ tán người dân ở vùng nguy cơ cao và tổ chức trực ban 24/24 giờ trong suốt đợt mưa lũ.