Lực lượng chức năng sơ tán dân tại hạ lưu sông Trà Câu, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 28-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tiếp tục có công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ tối qua đến sáng ngày 28-11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn phổ biến từ 80-150mm, riêng Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm (Ba Cung 509mm).

Do mưa lớn, mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) đã lên trên mức báo động 3. Lúc 14h chiều nay, mực nước lũ trên sông Vệ tại trạm sông Vệ (xã Long Phụng) đang ở mức 5,4m, trên báo động 3 khoảng 0,9m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2013 khoảng 0,63m.

Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và dải hội tụ nhiệt đới nên từ chiều nay đến sáng 30-11, ở khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Từ chiều nay đến ngày 29-11, khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra ngày và đêm 28-11, phía nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Do mưa lớn từ nay đến ngày 1-12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ diện rộng.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, phía đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lăk) lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng khu vực đồng bằng, ven biển và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Đồng thời đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ lụt ở các tỉnh Trung Bộ cấp 3.

Radar của cơ quan khí tượng cho thấy khu vực từ Huế trở vào Nam Bộ đang có mưa diện rộng - Ảnh: NCHMF

Bố trí lực lượng, phương tiện chống ngập lụt đô thị, khu công nghiệp

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các tỉnh, thành cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Cùng với đó chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định.