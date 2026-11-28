Nam Bộ thời tiết mưa diện rộng - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối hôm qua đến hôm nay và ngày mai 29-11, thời tiết khu vực TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa 250-400mm, có nơi trên 600mm.

TP Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to với lượng mưa từ 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.

Nam Bộ mưa diện rộng. Trong đợt mưa có những trận mưa vừa, mưa to, khả năng vẫn có thể xuất hiện điểm mưa rất to trên 100mm.

Bắc Bộ ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vài nơi, có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 28-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 28-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH