Trong 3 ngày tới, Nam Bộ và TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ và TP.HCM chủ yếu chịu sự chi phối bởi vùng nhiễu động trên cao có thể gây mưa trong 3 ngày tới.

Đặc điểm thời tiết trong ngày 28 và 29-11 là mây thay đổi, ngày nắng, thời gian nắng không kéo dài mà khoảng trưa chiều mây phát triển gây mưa trên khu vực trên diện khá nhiều, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Cũng theo cơ quan dự báo, thời gian mưa chủ yếu vào trưa chiều và chiều tối, ban đêm có phần giảm mưa hơn ban ngày một chút. Những cơn mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, người dân cần chú ý đề phòng.

Thời gian mưa trùng với giờ triều cường, dù xuống nhưng mưa lớn có thể làm nước không thoát kịp gây ngập ở khu vực trũng thấp, ven sông. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, ban đêm 23-27 độ.

Đến ngày 30-11, mưa trên khu vực sẽ giảm dần, ngày nắng nhiều hơn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, nhưng cục bộ vẫn còn mưa vừa.

Ngày nắng, cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa, trời khá oi bức với nền nhiệt độ 32-35 độ, ban đêm 23-27 độ, phía bắc miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Trước đó vào tối 27-11, nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ có mưa lớn, kèm theo sấm chớp làm một số tuyến đường khu Đông thành phố bị ngập nước. Riêng khu vực đường Trần Xuân Soạn không bị ngập, do khu vực trên có mưa nhỏ trùng với triều cường.

Ngoài ra cống ngăn triều Tân Thuận đã vận hành đóng trước lúc triều lên, nên góp phần không để tuyến đường này bị ngập bởi triều như trước đây.