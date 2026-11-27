Dù mưa và đỉnh triều trong khoảng 19h, đường Trần Xuân Soạn không bị ngập nước - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 27-11, dù có mưa và triều cường, đường Trần Xuân Soạn không còn cảnh nước tràn lên mặt đường, người dân lưu thông thuận lợi.

Hình ảnh này khác hẳn những đợt triều cường kết hợp mưa trước đây. Trong ngày, hệ thống cống thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tiếp tục được vận hành thử nghiệm.

Chủ động đóng van cống ngăn triều, ứng phó với trời mưa

Nhiều năm qua, đường Trần Xuân Soạn thường xuyên bị nước triều tràn lên mặt đường. Những hôm mưa trùng thời điểm triều cường, tình trạng ngập càng nặng.

Tuy nhiên theo ghi nhận, kể từ khi cống kiểm soát triều được đưa vào vận hành thử nghiệm, tình trạng ngập do triều cường trên tuyến đường này đã được cải thiện rõ rệt.

Từ ngày 23-11 đến nay, dù triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường vốn thường xuyên ngập nước ở khu Nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu... vẫn khô ráo.

Anh Trần Văn Ngọc (người dân khu vực) cho biết tối nay khu vực đường Trần Xuân Soạn có mưa, lại trùng với thời điểm triều cường nhưng mặt đường không bị ngập nước. Theo anh, đây là tín hiệu đáng mừng khi hệ thống cống ngăn triều bước đầu vận hành hiệu quả.

Khi triều dâng, cửa van thuộc các cống ngăn triều được đóng để ngăn nước từ sông lớn vào hệ thống kênh rạch bên trong, hạn chế nước dâng gây ngập đường sá và khu dân cư.

Trong trường hợp mưa lớn trùng với triều cường, hệ thống trạm bơm tại các cống có thể hỗ trợ đưa nước từ bên trong ra sông, tạo điều kiện cho nước mưa tiêu thoát.

Từ trưa nay, cống Mương Chuối và nhiều cống thuộc hệ thống ngăn triều 10.000 tỉ chủ động đóng van, ngăn nước triều kết hợp mưa lớn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhiều tuyến đường ở khu Đông thành phố ngập sau mưa

Trong khi đó nhiều tuyến đường khu Đông thành phố bị ngập nước do mưa vào tối 27-11. Ghi nhận tại khu vực đường Hiệp Bình, mưa ngập khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Tuy nhiên thời điểm này, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực không quá đông, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.

Anh Hoàng Thanh (32 tuổi) cho biết anh khá bất ngờ khi trời đổ mưa lớn vào buổi tối, dù thời điểm này đã bước vào mùa khô.

Theo anh Thanh, dù mưa không lâu nhưng lượng nước đổ xuống khá lớn, khiến mặt đường ngập nước, gây khó khăn cho người đi xe máy.

Ghi nhận tại đường Lý Tế Xuyên (phường Linh Đông) không bị ngập diện rộng, nhưng tại khu vực suối Linh Tây chảy qua, nước từ suối tràn lên mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Người dân đẩy xe qua chỗ ngập trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình) - Ảnh: HỮU DUY

Mưa diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lượng nước đổ xuống khá lớn, khiến mặt đường nhanh chóng ngập nước - Ảnh: HỮU DUY

Cơn mưa khiến đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) ngập nước - Ảnh: NGỌC LÂN

Đường sá ngập nước sau khi cơn mưa trái mùa trút xuống thành phố - Ảnh: NGỌC LÂN