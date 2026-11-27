Hình thế gây mưa dông hiện nay là rãnh áp thấp có trục 3-6 độ vĩ bắc. Nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ - Ảnh: HYMETNET

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông hiện nay là rãnh áp thấp có trục 3-6 độ vĩ bắc. Nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP.HCM.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường, xã: phường Bến Thành (Công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập); phường Bình Tiên (Nhà thờ Bình Phước); phường Tân Mỹ (Long Hoa Cổ Tự); phường Phú Định; phường Thủ Dầu Một (khu dân cư Thị Ủy, chợ Thủ Dầu Một); phường Chánh Hiệp (Bệnh viện Hoàn Mỹ, UBND phường Chánh Hiệp); phường Bình Dương (chùa Hội An, UBND phường Bình Dương);

Phường Tân Hiệp (UBND phường Tân Hiệp, nhà thờ Bến Sắn); phường Tân Khánh (Công viên Tân Vĩnh Hiệp); xã Hưng Long, xã Bình Hưng; xã Bình Khánh (ấp Bình Lợi, ấp Bình An); xã An Thới Đông (ấp An Nghĩa, Tam Thôn Hiệp); xã Cần Giờ (khu phố Giồng Ao); xã Thạnh An (ấp Thiềng Liềng).

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường/xã gồm phường Bến Thành, phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Phú Định, phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã Thạnh An.

Sau mở rộng sang các khu vực: Phường Thới Hòa (KCN Mỹ Phước 1); phường Hòa Lợi (khu phố An Hoà - khu phố Tân Hòa); phường Phú An; phường Phú Lợi; xã Tân An Hội; xã Củ Chi; xã Phú Hòa Đông; xã Bình Mỹ; xã Xuân Thới Sơn; xã Hóc Môn; xã Đông Thạnh; xã Bà Điểm; phường Thới An; phường Phú Nhuận; xã Tân Nhựt (ấp 1 - 3); xã Bình Chánh (ấp 22); xã Nhà Bè; xã Hiệp Phước (khu công nghiệp Hiệp Phước) và các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, khu vực Nhà Bè mây đen dần kéo đến, trong khi một số khu vực trung tâm thành phố đã xuất hiện mưa.

Khu vực Nhà Bè, TP.HCM có mây đen kéo đến - Ảnh: CAM LY

Mưa bất ngờ xuất hiện trên đường Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, TP.HCM chiều 27-11 - Ảnh: T.Đ.

Chiều nay, nhiều khu vực ở TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa - Ảnh: T.Đ.