Một số tài khoản mạng xã hội dùng ảnh AI (trái) và ảnh mưa lũ năm 2025 để câu view, câu like - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tối 28-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang rà soát, kiểm tra một số tài khoản có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật để câu view, câu like liên quan tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 28-11, một số tài khoản mạng xã hội lợi dụng tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ đã đăng tải hình ảnh, video liên quan mưa lũ năm 2025 hoặc tạo ảnh bằng AI để câu view, câu like, gây nhầm lẫn cho người dân.

Hành vi đăng tải, chia sẻ tin giả gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác theo dõi và ứng phó thiên tai tại địa phương.

Sau khi rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định đối với các cá nhân vi phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội. Theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí, kênh truyền thông chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; không phát tán, chia sẻ những thông tin khi chưa kiểm chứng tính chính xác.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình thiên tai, bão lũ; lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi hay kích động chống phá làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống thiên tai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.