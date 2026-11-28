Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ sáng đèn thâu đêm đón người dân đến trú - Ảnh: MINH CHIẾN

Rồng rắn lên nhà tránh lũ

Từ chiều tối 28-11, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) bắt đầu đón người dân đến tránh trú.

Đưa con dâu và hai cháu nhỏ đến trú tránh, bà Lưu Thị Thuấn (66 tuổi, ở xóm Gò Dúi, thôn Quảng Mỹ) cho biết gia đình bà đã có mặt tại đây từ chập tối.

"Mưa từ sáng đến chiều, càng lúc càng lớn. Tôi lo lũ lên trong đêm như năm ngoái, bà con không kịp trở tay. Thương con dâu và mấy đứa cháu nhỏ nên cả nhà dắt díu nhau đến đây trước khi trời tối, chứ đêm hôm đi lại rất khó khăn", bà Thuấn nói.

Bà Thuấn cùng con dâu và 2 cháu nhỏ an tâm khi ở tại nhà tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Đồ đạc người dân mang vội đến tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Con dâu bà Thuấn, chị Nguyễn Thị Gái (35 tuổi), cho hay chồng đang làm việc tại TP.HCM, ở nhà chỉ có chị và hai con nhỏ. Thấy mưa lớn, chị vội gom quần áo, sữa, tã cho các con rồi cùng mẹ chồng đến nhà tránh lũ.

"Ở đây chúng tôi rất yên tâm. Nhà tránh lũ cao ráo, ấm cúng, có điện, nhà vệ sinh và cả nước ấm để pha sữa cho con. Không phải thấp thỏm lo nước lũ tràn vào nhà như trước", chị Gái chia sẻ.

Theo bà Thuấn, chỉ trong tháng 11 năm nay, gia đình bà đã hai lần phải đến nhà tránh lũ, vào các ngày 11, 12 và nay là ngày 28-11.

"Cứ mưa lớn, có nguy cơ lũ lụt là tôi sẽ đến đây ở tạm cho an tâm. Còn người là còn của", bà Thuấn nói.

Trực 24/24 giờ tại nhà tránh lũ

Túc trực 24/24 giờ tại nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng thôn Quảng Mỹ, cho biết ông ở lại để đón người dân, hướng dẫn và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho từng gia đình.

"Những năm trước, khi có lũ lớn, bà con thường đến nhà người quen hoặc nhà văn hóa thôn ở tạm. Nay có nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, mọi người rất yên tâm vì công trình cao ráo, rộng rãi, cơ sở vật chất đầy đủ, sức chứa lớn.

Trong đêm nay, lực lượng của xã cũng sẽ hỗ trợ đưa người dân ở vùng trũng thấp đến nơi trú an toàn", ông Phương nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong đêm 28-11, hầu hết các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại xã Hòa Mỹ đều sáng đèn, mở cửa đón người dân. Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhiều hộ cũng chủ động đưa xe máy, ô tô lên cầu hoặc những vị trí cao để bảo vệ tài sản.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ - Ảnh: MINH CHIẾN

Lực lượng chức năng vận động di dời các hộ dân xóm Lẫm, thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ đến nơi an toàn - Ảnh: Công an xã Hòa Mỹ

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nhà tránh lũ tại thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Cũng tại xã Hòa Thịnh, đến hơn 20h ngày 28-11, địa phương tiếp tục có mưa rất to, kéo dài khiến nước dâng cao, tràn lên mặt đường tại một số khu vực. Trước tình hình này, lực lượng chức năng túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập sâu, đặt rào chắn, cảnh báo và ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh, địa phương xác định 22 khu vực thuộc 12 thôn có nguy cơ bị ảnh hưởng khi lũ lớn, dự kiến phải sơ tán khoảng 650 hộ với 2.075 nhân khẩu. Các điểm tránh trú được bố trí tại nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, trường học, trụ sở cơ quan và nhà kiên cố của người dân.

Địa phương cũng chuẩn bị ca nô, xuồng, áo phao, phương tiện liên lạc và hậu cần tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; đồng thời duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và việc vận hành hồ chứa nước Mỹ Lâm để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân trước khi giao thông bị chia cắt.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đầu tư khoảng 171 tỉ đồng xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 27 xã, phường, tập trung nhiều ở khu vực phía đông tỉnh. Các công trình được khởi công từ tháng 6-2026 và đồng loạt khánh thành vào tháng 9-2026. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, những công trình này đã trở thành điểm tựa tránh trú cho người dân trong những đợt mưa lũ, góp phần giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng người dân khi thiên tai xảy ra.