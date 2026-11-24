Người dân đi bộ tại khu mua sắm ở Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành sửa đổi kế hoạch duy trì hoạt động sau khi công bố dự báo thiệt hại mới nhất cho kịch bản xảy ra động đất mạnh bên dưới Tokyo và các vùng lân cận.

Đánh giá cho biết có khoảng 70% khả năng một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra bên dưới khu vực đô thị Tokyo trong 30 năm tới. Hậu quả có thể là rất nghiêm trọng, với khoảng 18.000 người có nguy cơ thiệt mạng, 2/3 số người tử vong được dự báo là do hỏa hoạn.

Theo Kyodo News, Chính phủ Nhật Bản dự kiến vẫn có thể duy trì các hoạt động cốt lõi ngay cả khi xảy ra động đất lớn bên dưới Tokyo. Tuy nhiên, nước này cho rằng cần chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp thiệt hại nghiêm trọng hơn dự báo.

Vì vậy, trong lần điều chỉnh sắp tới, kế hoạch duy trì hoạt động của chính phủ sẽ xem xét bổ sung các địa điểm có thể đặt sở chỉ huy ứng phó thảm họa.

Theo kế hoạch hiện hành, nếu không thể đặt sở chỉ huy tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, chính phủ sẽ sử dụng một trong ba địa điểm dự phòng gồm: tòa nhà chính phủ - nơi đặt trụ sở Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia và một số cơ quan khác, Bộ Quốc phòng, và căn cứ ứng phó thảm họa cấp khu vực tại Tachikawa (phía tây Tokyo).

Dự thảo sửa đổi vẫn giữ nguyên ba địa điểm này, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho mọi tình huống nhằm bảo đảm hoạt động của chính phủ không bị gián đoạn.

Quá trình sửa đổi kế hoạch dự kiến được thực hiện theo hai giai đoạn.

Trước hết, chính phủ sẽ xem xét bổ sung các địa điểm dự phòng bên cạnh ba địa điểm hiện có, trong đó có khả năng đặt sở chỉ huy ứng phó thảm họa tại một địa điểm thuộc "thủ đô thứ hai".

Tiếp đó, địa điểm dự phòng sẽ được chọn khi kế hoạch thành lập "thủ đô thứ hai" được triển khai.

Cuối tháng 10, luật về việc thành lập "thủ đô thứ hai" của Nhật Bản chính thức có hiệu lực, mở đường để các địa phương đáp ứng đủ điều kiện nộp hồ sơ xin được công nhận.

Thủ đô thứ hai sẽ đóng vai trò trung tâm dự phòng, bảo đảm duy trì các chức năng cốt lõi của Tokyo trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời góp phần phân tán các hoạt động kinh tế.