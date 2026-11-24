Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo - Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản đang thử nghiệm ứng dụng AI tạo sinh trên nền tảng Genai dành cho chính phủ. Nền tảng này được phát triển để hỗ trợ hoạt động hành chính, có khả năng phục vụ khoảng 180.000 công chức tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương.

Giảm áp lực làm việc ngoài giờ cho công chức

Theo quy trình hiện hành, khi nghị sĩ thông báo nội dung chất vấn, công chức các bộ, ngành phải chuẩn bị dự thảo câu trả lời cho bộ trưởng. Công việc gồm xác định trọng tâm câu hỏi, tra cứu biên bản họp Quốc hội, đối chiếu văn bản pháp luật và tài liệu liên quan, đồng thời dự kiến các câu hỏi bổ sung có thể phát sinh.

Do nghị sĩ thường gửi câu hỏi muộn, công chức phải xử lý khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn, nhiều khi kéo dài đến đêm khuya.

Khảo sát của Cục Nhân sự Nội các Nhật Bản trong tháng 2 và 3-2025 cho thấy, vào thời điểm các ủy ban ngân sách của hai viện Quốc hội họp, công chức mất trung bình 7 giờ 16 phút để chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn.

Thời điểm hoàn thành công việc ước tính là 1h48 sáng hôm sau.

Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi số Nhật Bản Toshiharu Furukawa nhận định việc chuẩn bị câu trả lời chính xác trong thời gian hạn chế là nhiệm vụ đặc biệt nặng nề với công chức. Ông kỳ vọng AI giúp rút ngắn thời gian xử lý, để công chức tập trung nghiên cứu nội dung và nâng cao chất lượng trả lời chất vấn.

AI tạo dự thảo trong vài phút

Ứng dụng có thể khai thác dữ liệu từ biên bản các phiên họp Quốc hội trước đây, văn bản pháp luật, tài liệu nội bộ và các bộ câu hỏi - trả lời dự kiến. Khi người dùng nhập câu hỏi chất vấn, hệ thống phân tích nội dung, xác định vấn đề trọng tâm và tạo dự thảo trả lời trong vài phút, đồng thời gợi ý những câu hỏi bổ sung mà nghị sĩ có thể đặt ra.

Công chức cũng có thể lựa chọn nhiều cách thức trả lời, như giải thích quy định pháp luật và cơ chế chính sách, trình bày quan điểm hoặc quyết định chính trị, thể hiện sự đồng cảm và cảm ơn. Qua đó, nội dung dự thảo có thể được điều chỉnh phù hợp với tính chất từng câu hỏi.

Tuy nhiên, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ do công nghệ này vẫn có nguy cơ tạo ra thông tin sai lệch. Công chức phải kiểm tra, đối chiếu nội dung AI soạn thảo với tài liệu gốc, xác minh độ chính xác và sự phù hợp với chính sách của chính phủ trước khi hoàn thiện câu trả lời.

Theo kế hoạch, ứng dụng sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong kỳ họp Quốc hội bất thường hiện nay, dự kiến kéo dài đến khoảng giữa tháng 12-2026. Sau khi đánh giá hiệu quả, độ chính xác và khả năng vận hành, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hệ thống để triển khai chính thức tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ từ tháng 1-2027.