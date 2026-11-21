Nhà nghiên cứu Levent Alpoge thuộc Anthropic tuyên bố tìm ra cách chứng minh Giả thuyết Riemann với sự hỗ trợ của chatbot Claude - Ảnh minh họa: Magnific

Theo Hãng tin AFP ngày 21-11, trong ghi chú dài bốn trang được công bố, ông Levent Alpoge, nhà nghiên cứu tại Anthropic, cho biết đã phối hợp với chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Claude để tìm ra lời giải cho Giả thuyết Riemann. Ông viết: "Tôi tin rằng mình đã tìm ra cách chứng minh Giả thuyết Riemann khi làm việc cùng Claude".

"Có thể là dấu mốc lớn nhất lịch sử toán học"

Ông Brian Conrey, một chuyên gia hàng đầu về Giả thuyết Riemann, nói với AFP rằng nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những dấu mốc lớn nhất trong lịch sử toán học, thậm chí có thể là "thành tựu toán học quan trọng nhất từ trước đến nay".

"Tôi thực sự bất ngờ trước thông tin này", ông Conrey nói.

Tuy nhiên, ông cũng nêu hiện mới chỉ đọc những chia sẻ của ông Alpoge trên trang web cá nhân chứ chưa được xem bản chứng minh và đã đề nghị nhà nghiên cứu cung cấp tài liệu.

Theo ông Conrey, cách chứng minh này có vẻ rất phức tạp, vượt xa những gì các nhà toán học có thể nghĩ tới trước đây.

Dù vậy, ông cho rằng trong tương lai có thể sẽ xuất hiện những cách chứng minh đơn giản hơn.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Alpoge, giáo sư toán học Ravi Vakil tại Đại học Stanford thông tin một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thuộc cùng khoa cũng đã độc lập gửi lên một chứng minh cho Giả thuyết Riemann.

Bài toán triệu USD chưa có lời giải sau hơn 160 năm

Đồ thị cực của hàm zeta Riemann - Ảnh: Wikipedia

Được nhà toán học Bernhard Riemann đề xuất năm 1859, giả thuyết này liên quan đến quy luật phân bố các số nguyên tố và vẫn chưa có lời giải sau hơn 160 năm.

Đây là một trong bảy bài toán thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay lựa chọn năm 2000, với giải thưởng 1 triệu USD cho mỗi lời giải được công bố trên tạp chí khoa học và vượt qua ít nhất 2 năm thẩm định.

Ông Alpoge tin tưởng phương pháp này còn giải quyết được phiên bản mở rộng của Giả thuyết Riemann. Với sự hỗ trợ của Claude, ông đã viết chứng minh bằng ngôn ngữ lập trình Lean để máy tính kiểm tra các lập luận toán học.

Tuy nhiên, ông mới công bố phiên bản này và thừa nhận bản thân chưa hiểu hết các nội dung toán học liên quan.

Ông dự định sẽ hoàn thiện bản chứng minh đầy đủ trong thời gian tới.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Anthropic có màn chào sàn chứng khoán với quy mô kỷ lục. Ông Alpoge cũng đã tham khảo ý kiến CEO Dario Amodei trước khi công bố.

Hồi tháng 8, Anthropic từng thông báo một phiên bản Claude chưa phát hành đã cải thiện một kết quả toán học liên quan đến Giả thuyết Riemann, nhưng chưa chứng minh được giả thuyết này.

Hai tháng trước, OpenAI cũng tuyên bố một mô hình AI của hãng đã giải được một bài toán Thiên niên kỷ về các phương trình mô tả chuyển động của chất lưu. Các nhà toán học đánh giá lời giải có vẻ chính xác nhưng vẫn cần được kiểm chứng đầy đủ.

Ông Nestor Guillen, giáo sư toán học tại Đại học New York, đánh giá cao việc ông Alpoge thừa nhận chưa hiểu hết chứng minh. Ông cho rằng cách làm này cho thấy AI đang đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ con người, thay vì được coi như một "vị thần".