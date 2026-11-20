Trojan ngân hàng đang chiếm hơn một nửa tổng số ứng dụng di động độc hại bị phát hiện trên toàn cầu - Ảnh: KASPERSKY

Theo báo cáo mới nhất về các mối đe dọa trên thiết bị di động vừa được hãng bảo mật Kaspersky công bố, smartphone đang trở thành mục tiêu tấn công dồn dập khi người dùng ngày càng phụ thuộc vào các giao dịch ngân hàng số, thanh toán điện tử và thương mại trực tuyến.

Hơn 1/3 người dùng Việt từng gặp sự cố mã độc

Số liệu khảo sát của Kaspersky trong quý I-2026 tại 8 thị trường thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trong đó có Việt Nam, cho thấy trung bình mỗi người dùng di động bị tấn công đã phải đối mặt với tới 7,3 mối đe dọa, tăng vọt 49% so với mức 4,9 lần của cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra đồng loạt ở tất cả các thị trường được khảo sát.

Tại Việt Nam, bức tranh an ninh mạng di động cũng ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp. Dẫn số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) thông qua nền tảng nTrust, trong năm 2025 đã có tới 62.952 loại mã độc di động mới bị phát hiện trên các thiết bị tại Việt Nam. Trong đó, có 931 biến thể cố tình ngụy trang thành các ứng dụng quen thuộc để đánh cắp thông tin hoặc chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Tỉ lệ người dùng Việt Nam gặp ít nhất một sự cố liên quan đến mã độc trong năm 2025 đã tăng lên mức 34,13%, cao hơn đáng kể so với con số 23,40% của năm 2024.

Trojan ngân hàng chiếm hơn một nửa số mã độc

Với đặc thù nắm giữ dòng tiền và dữ liệu định danh giá trị, các ứng dụng tài chính - ngân hàng tiếp tục là đích ngắm số một của tin tặc. Chỉ tính riêng trong quý 1-2026, hệ thống của Kaspersky trên toàn cầu đã chặn đứng 162.275 gói cài đặt Trojan ngân hàng di động mới - con số này cao gấp đôi tổng số gói cài đặt ghi nhận được trong cả năm 2024.

Hiện tại, Trojan ngân hàng đang chiếm tới 52,96% tổng số ứng dụng di động độc hại bị phát hiện trên toàn cầu.

Không chỉ gia tăng về số lượng, thủ đoạn phát tán cũng tinh vi hơn khi tội phạm mạng tận dụng sự bùng nổ của AI. Tin tặc dùng AI để ngụy trang giao diện ứng dụng, trang web giả mạo và xây dựng các kịch bản lừa đảo tâm lý nhắm trúng từng cá nhân, khiến người dùng rất khó phân biệt thật - giả. Thậm chí, nhiều chuỗi tấn công hiện đại chỉ đòi hỏi rất ít, hoặc không cần bất kỳ thao tác chủ động nào từ nạn nhân để xâm nhập.

Ông Choon Hong Chee, Giám đốc Kênh Người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Kaspersky, cho rằng các doanh nghiệp vận hành ứng dụng tài chính, thương mại điện tử hay dịch vụ công cần chuyển dịch sang hướng tiếp cận bảo mật ngay từ khâu thiết kế.



"Ứng dụng di động đang dần trở thành kênh chính để người dùng giao dịch. Vì vậy, bảo mật cần được xem là một phần trong kiến trúc lõi của ứng dụng, thay vì chỉ là lớp vỏ bọc bổ sung bên ngoài," ông Choon Hong Chee nhấn mạnh.