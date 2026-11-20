TikTok triển khai công cụ "Likeness Detection" trên toàn cầu, giúp các chính trị gia và tài khoản có đông người theo dõi phát hiện, báo cáo nội dung AI giả mạo sử dụng hình ảnh của họ - Ảnh minh họa: THANH HIỆP

Theo Hãng tin AFP ngày 20-11, TikTok thông báo triển khai trên toàn cầu công cụ "Likeness Detection Tool", giúp các chính trị gia và tài khoản có đông người theo dõi phát hiện, tìm kiếm và báo cáo những video, hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra có sử dụng hình ảnh của họ khi chưa được cho phép.

TikTok cho biết công cụ mới là một phần trong nỗ lực ngăn chặn thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử tại châu Âu vào năm tới, trong đó có Ý, Pháp và Hy Lạp.

"Việc bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của TikTok", bà Francesca Scapolo, phụ trách quan hệ chính phủ về bầu cử tại châu Âu của TikTok phát biểu tại sự kiện về an toàn và đổi mới của công ty ở London (Anh) ngày 19-11.

Bà giải thích công cụ phát hiện hình ảnh sẽ hỗ trợ các chính trị gia và chính phủ xác định những nội dung có khả năng do AI tạo ra và được chia sẻ mà không có sự đồng ý của họ.

Các nội dung giả mạo bằng AI (deepfake) có thể là văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh trông giống thật nhưng được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ AI.

Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai các quy định mới về tính minh bạch của AI từ tháng 8, trong đó yêu cầu dán nhãn đối với nội dung deepfake và các sản phẩm khác do AI tạo ra.

TikTok cũng đã yêu cầu nhà sáng tạo nội dung gắn nhãn đối với hình ảnh, âm thanh và video chân thực được tạo bằng AI trong vài năm qua.

Năm ngoái, công ty cho biết những tiến bộ công nghệ sẽ giúp giảm số lượng nhân sự kiểm duyệt nội dung và các địa điểm kiểm duyệt trên toàn cầu.

AI ngày càng được sử dụng nhiều trong kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội, giúp các nền tảng giảm chi phí kiểm tra thủ công những nội dung độc hại như khiêu dâm, thông tin sai lệch và ngôn từ thù hận, AFP nhận định.

Tương tự TikTok, YouTube cũng phát triển công cụ giúp nhà sáng tạo phát hiện video do AI tạo ra, sử dụng hình ảnh của họ để giả mạo.