Một trạm xe buýt tại Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: The Seoul Guide

Ngày 19-11, cơ quan chức năng nước này triển khai thí điểm hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên 5 xe buýt công cộng tại thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, nhằm phát hiện sớm nguy cơ và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Hệ thống sử dụng thiết bị phân tích hình ảnh lắp đặt trên xe để giám sát tình trạng lái xe và môi trường giao thông xung quanh, đồng thời đưa ra cảnh báo theo thời gian thực.

Công nghệ này có thể phát hiện các hành vi như mất tập trung, sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn, tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột, đồng thời nhận diện người đi bộ tại các điểm mù để cảnh báo lái xe.

Tổng công ty Quản lý Cơ sở hạ tầng thành phố Wonju - cơ quan quản lý dự án thí điểm, cho biết kết quả thí điểm sẽ là cơ sở xây dựng hệ thống quản lý an toàn giao thông theo hướng chủ động phòng ngừa, kết hợp dữ liệu vận hành với khả năng nhận diện rủi ro bằng AI.

Chủ tịch Tổng công ty Song Young Min nhấn mạnh việc ứng dụng AI sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng.