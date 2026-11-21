Tàu ngầm lớp Uzushio của Hải quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) trên vịnh Sagami, ngoài khơi Yokosuka, phía nam Tokyo. Ảnh: Reuters

Báo Yomiuri Shimbun dẫn nhiều nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang xúc tiến đưa vào ba văn kiện an ninh quan trọng (dự kiến được sửa đổi trong tháng 12) một cam kết có tính bước ngoặt: "bắt đầu xem xét và đi đến kết luận" về việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Từ năm tài khóa tới, Nhật Bản dự kiến bố trí ngân sách để nghiên cứu và đánh giá khả năng sở hữu loại tàu ngầm này.

Tokyo đặt mục tiêu cân nhắc kỹ lưỡng những lợi thế và thách thức của việc đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào biên chế, đồng thời sớm đưa ra kết luận về vấn đề này.

Cách diễn đạt cuối cùng sẽ được quyết định sau khi Chính phủ xem xét báo cáo do một hội đồng chuyên gia soạn thảo và tiến hành thảo luận trong nội bộ đảng cầm quyền.

Một số quan chức Chính phủ đề xuất sử dụng cụm từ "sớm đưa ra kết luận", nhằm nhấn mạnh quyết định cần được đưa ra trong vài năm tới.

Báo Yomiuri Shimbun lưu ý quyết định bắt đầu xem xét sở hữu tàu ngầm hạt nhân phản ánh môi trường an ninh ngày càng phức tạp quanh Nhật Bản.

Trung Quốc hiện sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân quy mô lớn và đang mở rộng sự hiện diện trên biển ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang theo đuổi kế hoạch chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong nội bộ Chính phủ Nhật Bản, ngày càng có nhiều ý kiến đồng thuận cho rằng việc sở hữu loại tàu ngầm này là cần thiết để duy trì năng lực giám sát tại các vùng biển quanh Nhật Bản, một quốc đảo, đồng thời tăng cường khả năng răn đe của nước này.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có tốc độ cao hơn đáng kể so với tàu ngầm thông thường và có thể lặn trong thời gian dài. Nhờ đó, chúng có thể thực hiện các hoạt động giám sát trên những vùng biển rộng lớn, đồng thời có thể trở thành nền tảng quan trọng để Nhật Bản triển khai năng lực phản công.

Hôm 20-11, Hãng tin Kyodo cho biết trong khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vẫn tỏ ra thận trọng với việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, các thành viên chủ chốt trong chính quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae ngày càng ủng hộ phương án này.