Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AFP

Tuần này báo Asahi của Nhật Bản đưa tin: Các quan chức chính phủ cho biết Nhật Bản một lần nữa sẽ vắng mặt tại hội nghị quốc tế về chống vũ khí hạt nhân, dự kiến khai mạc vào ngày 30-11 tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ.

Các quan chức Nhật Bản cho biết Chính phủ nước này sẽ không tham dự, ngay cả là với tư cách quan sát viên, tại Hội nghị rà soát lần thứ nhất của các bên tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Nhật Bản chưa ký hiệp ước này, đồng thời cũng không tham dự 3 cuộc họp gần đây nhất của các thành viên TPNW.

TPNW có hiệu lực từ năm 2021. Hội nghị rà soát lần này được tổ chức lần đầu tiên nhằm thảo luận về tình hình triển khai hiệp ước.

Báo Asahi lưu ý về mặt an ninh, Nhật Bản hiện nằm dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ, do đó chính phủ nước này đang giữ lập trường thận trọng đối với việc tham gia hiệp ước.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từng tuyên bố: "Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những gì thực sự hiệu quả để bảo đảm an ninh quốc gia và đạt được tiến triển thực chất trong giải trừ vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, môi trường quốc tế liên quan đến vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân đang ngày càng căng thẳng.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ - đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay.

Đến tháng 3, Pháp công bố chính sách tăng cường kho vũ khí hạt nhân và mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân sang các quốc gia châu Âu khác.

Thị trưởng Hiroshima và Nagasaki - hai thành phố duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử - cùng các tổ chức chống vũ khí hạt nhân của Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ nước này tham dự hội nghị trên với tư cách quan sát viên.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: "Nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, ngày càng dựa vào biện pháp răn đe hạt nhân, và nhiều nước trong số đó cũng sẽ không tham dự hội nghị với tư cách quan sát viên".

Kết quả điều tra của Hãng tin Reuters công bố hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy ngày càng nhiều chính trị gia và người dân ở Nhật Bản sẵn sàng nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của Tokyo: không sở hữu, không phát triển, và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản. Xu hướng này một phần bắt nguồn từ những hoài nghi về các bảo đảm an ninh từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cũng như do các mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên - những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước khi trở thành nữ thủ tướng Nhật Bản đầu tiên hồi năm ngoái, bà Takaichi từng đặt nghi vấn đối với một trong ba nguyên tắc này, đó là yêu cầu Nhật Bản không cho phép vũ khí hạt nhân được đưa vào lãnh thổ nước này.