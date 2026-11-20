Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) - Ảnh: VCG

"Đối với phía Nhật Bản, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là sửa chữa những phát ngôn và hành động sai trái về vấn đề Đài Loan càng sớm càng tốt" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, theo Hãng tin AFP.

Ông Quách nhấn mạnh: "Điều quan trọng là có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề lịch sử và về cơ bản, thực sự đạt được nhận thức khách quan, hợp lý về Trung Quốc".

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi bà Takaichi rời thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Chuyến đi của bà Takaichi đánh dấu lần đầu tiên bà đến Trung Quốc kể từ khi đưa ra những phát biểu về vấn đề Đài Loan cách đây một năm, khiến quan hệ Tokyo - Bắc Kinh trở nên căng thẳng.

Hôm 19-11, bà Takaichi đã trở về nước mà không có cuộc hội đàm chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù hai nhà lãnh đạo đã hai lần bắt tay.

"Chính vì giữa Nhật Bản và Trung Quốc còn tồn tại những vấn đề và thách thức chưa được giải quyết, chúng tôi cho rằng việc đối thoại và duy trì liên lạc là điều quan trọng" - bà Takaichi nói hôm 19-11.

Thủ tướng Takaichi nhiều lần khẳng định mục tiêu của Tokyo về việc xây dựng mối quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn không thay đổi, đồng thời gọi Trung Quốc là "nước láng giềng quan trọng".

Quan hệ Trung - Nhật xấu đi từ tháng 11-2025, sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự.

Phát biểu của bà Takaichi khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là "lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quan hệ ngoại giao với các nước khác.