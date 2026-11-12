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Đài Loan nói phát hiện Trung Quốc 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung'

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đài Loan hôm nay phát hiện 29 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có tiêm kích J-16, tiến hành hoạt động mà họ gọi là "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung" quanh Đài Loan. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hoàn thành sự nghiệp "thống nhất" đất nước.

Đài Loan nói phát hiện Trung Quốc 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung' - Ảnh 1.

Tiêm kích J-16 của Trung Quốc - Ảnh: Chinamil.com.cn

Ngày 12-11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo họ phát hiện 29 máy bay quân sự và máy bay không người lái của Trung Quốc di chuyển trên biển từ 9h38 sáng nay (giờ địa phương).

Trong số đó, 22 lượt vượt qua đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan, trong hoạt động mà họ gọi là "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung".

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, số máy bay trên bao gồm tiêm kích J-10, J-16 và máy bay tiêm kích - ném bom JH-7; máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-500; máy bay tiếp dầu Y-20 và máy bay không người lái. 

Cơ quan này cho biết các máy bay đã đi vào vùng trời phía bắc, trung tâm, tây nam và phía đông Đài Loan, phối hợp hoạt động với các tàu hải quân Trung Quốc. Họ cho rằng đây là hoạt động gây sức ép đối với vùng trời và vùng biển xung quanh đảo Đài Loan.

Đài Loan nói rằng các lực lượng của hòn đảo này đã theo dõi chặt chẽ hoạt động của máy bay Trung Quốc thông qua các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát chung, đồng thời điều động máy bay, tàu và các hệ thống tên lửa bố trí trên đất liền để "ứng phó phù hợp".

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.

Trong những năm gần đây Bắc Kinh đã gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan bằng cách điều máy bay chiến đấu và tàu chiến hoạt động quanh hòn đảo gần như mỗi ngày, cũng như tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn.

Theo Tân Hoa xã, ngày 12-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản, đồng thời kêu gọi hoàn thành sự nghiệp "thống nhất" Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

"Dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản. Việc thống nhất hoàn toàn đất nước phải được thực hiện và chắc chắn sẽ được thực hiện" - ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc kiên trì chủ trương "thống nhất hòa bình" và chính sách "một quốc gia, hai chế độ", đồng thời sẵn sàng đối thoại với Đài Loan trên cơ sở giữ vững "nguyên tắc một Trung Quốc".

Theo Hãng tin Reuters, phía Đài Loan cho rằng những phát biểu của Bắc Kinh không có gì mới. Người phát ngôn Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói: "Về cách diễn đạt liên quan đến việc thống nhất, nội dung này không khác nhiều so với trước đây".

Đài Loan nói phát hiện Trung Quốc 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung' - Ảnh 3.Ông Tập tuyên bố phải thống nhất đất nước, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' với Đài Loan

Ngày 12-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản, đồng thời kêu gọi hoàn thành sự nghiệp "thống nhất" Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

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    Chủ đề: thống nhất Đài Loan máy bay quân sự Trung Quốc

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