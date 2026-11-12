Ông Tập tuyên bố phải thống nhất đất nước, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' với Đài Loan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vỗ tay tại sự kiện kỷ niệm 160 năm ngày sinh của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã có bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày sinh của nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Trung Sơn.

Ông Tập kêu gọi tiếp nối di sản của ông Tôn Trung Sơn, cùng nỗ lực phục hưng đất nước và hiện thực hóa giấc mơ lớn lao của toàn thể người Trung Quốc kể từ khi bước sang thời hiện đại.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan là "sứ mệnh lịch sử không lay chuyển" của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản. Việc thống nhất hoàn toàn đất nước phải được thực hiện và chắc chắn sẽ được thực hiện" - ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc kiên trì chủ trương "thống nhất hòa bình" và chính sách "một quốc gia, hai chế độ", đồng thời sẵn sàng đối thoại với Đài Loan trên cơ sở giữ vững "nguyên tắc một Trung Quốc".

Ông Tập nói thêm tất cả người dân Trung Quốc cần chung tay phản đối các lực lượng "ly khai" đòi độc lập cho Đài Loan và thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Bài phát biểu của ông Tập được đưa ra một tuần trước hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, nơi ông dự kiến gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng 8-2022, Trung Quốc từng công bố sách trắng về vấn đề Đài Loan. Sách trắng nhấn mạnh rằng thống nhất trong hòa bình và "một quốc gia, hai chế độ" là những nguyên tắc cơ bản của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan, coi đây là cách tiếp cận tốt nhất để thống nhất đất nước.