Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ông Tập tuyên bố phải thống nhất đất nước, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' với Đài Loan

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 12-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản, đồng thời kêu gọi hoàn thành sự nghiệp "thống nhất" Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

Ông Tập tuyên bố phải thống nhất đất nước, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' với Đài Loan - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vỗ tay tại sự kiện kỷ niệm 160 năm ngày sinh của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã có bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày sinh của nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Trung Sơn.

Ông Tập kêu gọi tiếp nối di sản của ông Tôn Trung Sơn, cùng nỗ lực phục hưng đất nước và hiện thực hóa giấc mơ lớn lao của toàn thể người Trung Quốc kể từ khi bước sang thời hiện đại.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan là "sứ mệnh lịch sử không lay chuyển" của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Dòng chảy lịch sử không thể bị ngăn cản. Việc thống nhất hoàn toàn đất nước phải được thực hiện và chắc chắn sẽ được thực hiện" - ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc kiên trì chủ trương "thống nhất hòa bình" và chính sách "một quốc gia, hai chế độ", đồng thời sẵn sàng đối thoại với Đài Loan trên cơ sở giữ vững "nguyên tắc một Trung Quốc".

Ông Tập nói thêm tất cả người dân Trung Quốc cần chung tay phản đối các lực lượng "ly khai" đòi độc lập cho Đài Loan và thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Bài phát biểu của ông Tập được đưa ra một tuần trước hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, nơi ông dự kiến gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tháng 8-2022, Trung Quốc từng công bố sách trắng về vấn đề Đài Loan. Sách trắng nhấn mạnh rằng thống nhất trong hòa bình và "một quốc gia, hai chế độ" là những nguyên tắc cơ bản của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan, coi đây là cách tiếp cận tốt nhất để thống nhất đất nước.

Ông Tập tuyên bố phải thống nhất đất nước, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' với Đài Loan - Ảnh 2.Triều Tiên đưa ra bình luận hiếm hoi về Đài Loan

Triều Tiên chỉ trích Mỹ sau khi Đài Loan tiếp nhận 2 máy bay đầu tiên trong tổng số 66 tiêm kích F-16V được Mỹ sản xuất theo hợp đồng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc thống nhất Đài Loan Trung Quốc

    Dòng sự kiện: Chính trường Trung Quốc

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất