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Động đất ở Nhật lúc giữa đêm, hàng chục người bị thương

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền trung Nhật Bản vào sáng sớm 8-11.

Động đất mạnh xảy ra lúc dân Nhật đang ngủ, hàng chục người bị thương - Ảnh 1.

Nhân viên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 8-11-2026, sau trận động đất mạnh xảy ra tại miền trung Nhật Bản - Ảnh: AP

Hãng tin AP tường thuật trận động đất mạnh đã làm vỡ cửa kính của các cửa hàng, buộc người dân chạy khỏi các tòa nhà và khiến ít nhất 22 người bị thương vào sáng 8-11. 

Trong số những người bị thương có những người ngã cầu thang khi tìm cách sơ tán trong động đất.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất mạnh 5,7 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận động đất mạnh 5,5 độ. Các dư chấn nhỏ hơn cũng được ghi nhận sau đó.

Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn gần tỉnh Aichi, trong đó có thành phố Hamamatsu, Kyoto và Nara, cùng các tỉnh lân cận như Yamanashi.

Video do truyền hình Nhật Bản phát sóng cho thấy cửa kính của các cửa hàng vỡ vụn, mảnh kính vương vãi trên đường phố. Một hiệu sách ngổn ngang khi những chồng sách bị hất tung khỏi kệ. 

Động đất mạnh xảy ra lúc dân Nhật đang ngủ, hàng chục người bị thương - Ảnh 2.

Video do truyền hình Nhật Bản phát sóng cho thấy cửa kính của các cửa hàng vỡ vụn do động đất ngày 8-11 - Ảnh chụp màn hình/TOKAI TV

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 1h04 sáng 8-11 theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở phía tây tỉnh Shizuoka, ở độ sâu 41km. Aichi và Shizuoka là hai tỉnh giáp nhau. 

Do nằm cách Tokyo khá xa, người dân tại thủ đô Nhật Bản không cảm nhận được rung chấn. Theo đánh giá chính thức về địa chấn, rung chấn mạnh nhất được ghi nhận tại Aichi.

Các đoàn tàu cao tốc Shinkansen tại những khu vực bị ảnh hưởng đã giảm tốc độ để đề phòng. 

Nhật Bản nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Động đất đôi khi có thể gây hư hại cho đường ray.

Động đất mạnh xảy ra lúc dân Nhật đang ngủ, hàng chục người bị thương - Ảnh 3.Nhật Bản lần đầu tăng số trẻ sơ sinh sau 11 năm

Số trẻ sinh ra tại Nhật Bản trong nửa đầu năm 2026 tăng 0,4%, song khủng hoảng tỉ lệ sinh vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.


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Chủ đề: động đất Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ Nhật Bản thương vong

Dòng sự kiện: Động đất ở Nhật Bản

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