Nhật Bản lần đầu tăng số trẻ sơ sinh sau 11 năm

Em bé mặc trang phục gấu tại Vườn thú Ueno ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Theo báo Japan Today, trong sáu tháng đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận 320.458 trẻ sơ sinh do công dân nước này sinh ra tại Nhật, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên số trẻ sơ sinh trong nửa đầu năm tăng trở lại sau 11 năm, theo số liệu được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 4-11.

Các chuyên gia nhận định mức tăng này có thể xuất phát từ sự gia tăng số lượng các cặp kết hôn trong giai đoạn 2024-2025, yếu tố then chốt tác động đến tỉ lệ sinh.

Tuy nhiên, tổng số trẻ sinh ra trong cả năm 2026 dự kiến vẫn tương đương năm ngoái, ở mức 671.270 trẻ. Đây cũng là mức thấp kỷ lục trong 10 năm liên tiếp.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số trẻ sinh ra hằng năm nhìn chung giảm liên tục kể từ mốc đỉnh 2,09 triệu trẻ vào năm 1973, bất chấp một số đợt biến động nhẹ và những nỗ lực đảo ngược xu hướng của chính phủ.

Năm 2023, Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản từng dự báo số trẻ sinh ra hằng năm sẽ giảm xuống dưới 680.000 vào năm 2040. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ suy giảm đang diễn ra nhanh hơn nhiều.

Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Coi giai đoạn từ nay đến đầu những năm 2030 là "cơ hội cuối cùng" để giải quyết khủng hoảng tỉ lệ sinh, chính phủ nước này đang nỗ lực ngăn đà sụt giảm số trẻ sơ sinh thông qua các giải pháp như mở rộng trợ cấp chăm sóc trẻ em và tăng quyền lợi cho cha mẹ trong thời gian nghỉ sinh.