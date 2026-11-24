Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: REUTERS

Từ năm 1967, "ba nguyên tắc phi hạt nhân" đã định hình chính sách của Nhật Bản đối với vũ khí hạt nhân, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này.

Tháng 11-2025, Thủ tướng Takaichi Sanae làm dấy lên tranh luận khi không xác nhận liệu ba nguyên tắc này có tiếp tục được duy trì trong các văn kiện chiến lược dự kiến rà soát vào đầu năm 2026 hay không.

Bên cạnh những tranh luận trong giới chính trị, chính quyền Nhật Bản còn phải đối mặt với bài toán khó hơn là cân nhắc quan điểm và phản ứng của công chúng.

Bài toán công chúng

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân vẫn ủng hộ duy trì các nguyên tắc phi hạt nhân này.

Khảo sát của tờ Asahi Shimbun vào tháng 8-2025 chỉ ra rằng 69% số người được hỏi “nhìn chung đồng ý” và “đồng ý” với việc giữ vững ba nguyên tắc phi hạt nhân, trong khi khảo sát của Đại học Tokyo vào tháng 9-2025 ghi nhận “khoảng 60% người được hỏi đồng ý duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân”.

Cuộc khảo sát của Đài NHK vào tháng 8-2026 ghi nhận 59% số người được hỏi tin rằng cần duy trì "Ba nguyên tắc phi hạt nhân". Do đó, bản thân việc sửa đổi các nguyên tắc có thể mang lại rủi ro chính trị cho bất kỳ chính quyền nào tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của tờ Nikkei vào tháng 12-2025 lại cho thấy 46% dân số ủng hộ duy trì các nguyên tắc phi hạt nhân trong khi 39% ủng hộ việc rà soát lại.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), phần lớn thảo luận công khai về vũ khí hạt nhân tại Nhật Bản hiện nay mới dừng ở câu hỏi liệu có nên đưa vấn đề này ra bàn luận hay không. Dù chưa hướng tới thay đổi chính sách, ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi thảo luận sâu hơn về lợi ích và rủi ro nếu Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy người dân Nhật ngày càng cởi mở hơn với những cuộc thảo luận như vậy. Khảo sát vào tháng 12-2025 của tổ chức nghiên cứu KSI (Nhật Bản) ghi nhận 56,6% số người được hỏi ủng hộ việc Tokyo tranh luận về khả năng xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân.

Từ những diễn biến này, Viện Nghiên cứu Carnegie nhận định rủi ro chính trị đối với chính quyền hiện tại có thể không quá lớn. Theo viện này, tâm lý bài Mỹ và phản đối vũ khí hạt nhân trong công chúng Nhật Bản ngày nay đã khác đáng kể so với thời kỳ hậu chiến.

Khó khăn đối ngoại?

Về đối ngoại, các nước láng giềng có thể nhìn nhận việc rà soát các nguyên tắc (ngay cả khi chỉ nhắm vào nguyên tắc “không cho phép đưa vào”) như một sự chệch hướng khỏi lập trường hòa bình truyền thống của Nhật Bản.

Ngoài khu vực, những quốc gia ủng hộ Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) vốn luôn hoài nghi thiện chí giảm phụ thuộc vào sự răn đe mở rộng của các nước nằm dưới chiếc ô hạt nhân.

Việc xem xét lại nguyên tắc “không cho phép đưa vào” vốn tồn tại lâu đời có thể đặt ra thách thức cho Nhật Bản, bởi một số quốc gia sẽ nghi ngờ uy tín và năng lực của Tokyo trong vai trò cầu nối giữa các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tàu ngầm lớp Uzushio của Hải quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) trên vịnh Sagami, ngoài khơi Yokosuka, phía nam Tokyo - Ảnh: REUTERS

Vậy lợi ích nằm ở đâu?

Bên cạnh các “bài toán đau đầu” nói trên, việc xem xét lại nguyên tắc “không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản” cũng có thể mở ra cơ hội để chính phủ và người dân nước này nhìn nhận lại vai trò của Nhật Bản trong vấn đề hạt nhân.

Giới quan sát đánh giá đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh lâu dài của Tokyo.

Quá trình rà soát này có thể thúc đẩy cách tiếp cận thực tế hơn đối với vũ khí hạt nhân, đồng thời làm rõ mức độ ưu tiên giữa hai mục tiêu răn đe hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Điều này cũng có thể tạo động lực cho các cuộc đối thoại sâu rộng hơn trong nội bộ Nhật Bản và giữa Tokyo với Washington về cách ngăn chặn các hành động gây hấn trong khu vực, cũng như duy trì hợp tác an ninh song phương.

Qua đó, Nhật Bản có thể củng cố năng lực răn đe trước các mối đe dọa, đồng thời giảm sức ép phải tự phát triển năng lực hạt nhân. Theo Viện Carnegie, đây cũng sẽ là kết quả có ý nghĩa tích cực đối với nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Chính quyền của Thủ tướng Takaichi rõ ràng nhận thấy môi trường an ninh khu vực và thế giới đã thay đổi sâu sắc so với sáu thập niên trước. Vì vậy, việc đặt ra câu hỏi liệu có cần điều chỉnh các nguyên tắc hạt nhân của Nhật Bản hay không, và nếu có thì điều chỉnh theo hướng nào, là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, để quá trình rà soát thực sự phục vụ lợi ích lâu dài của người dân Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, mọi thay đổi cần được cân nhắc trên cơ sở phân tích thấu đáo cả lợi ích lẫn rủi ro, cùng những cuộc tranh luận công khai và thận trọng.