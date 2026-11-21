Hiện trường thiệt hại sau một trận động đất mạnh ở Trung Quốc hồi tháng 10 - Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ/AP

Ngày 21-11, một trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra tại biển Banda (thuộc quần đảo Maluku của Indonesia), cách thủ đô Dili của Timor-Leste khoảng 226km về phía đông bắc, theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ).

Theo Hãng tin Reuters, tâm chấn nằm ở độ sâu 117km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất gây ra.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khuyến cáo người dân cảnh giác trước khả năng xảy ra dư chấn, song trấn an trận động đất không có nguy cơ gây sóng thần.

Cơ quan này cho biết chưa ghi nhận thông tin về thương vong hoặc thiệt hại ngay sau trận động đất.

Cũng trong ngày 21-11, một trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra tại thành phố Đức Lệnh Cáp, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, lúc 18h45 (giờ Bắc Kinh).

Theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) xác định tâm chấn nằm ở độ sâu 10km.

Trước đó, một trận động đất mạnh 6,7 độ làm rung chuyển khu vực dãy Andes ở miền trung Peru, Hãng AP đưa tin.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 19h09 ngày 20-11 (giờ địa phương, tức sáng 21-11 theo giờ VN), với tâm chấn cách thành phố Junín 34km về phía bắc, ở độ sâu 108km.

Rung chấn lan tới thủ đô Lima, khiến nhiều người dân hoảng hốt chạy ra đường. Viện Địa vật lý Peru và Thị trưởng thành phố Carhuamayo, Abdel Vega, cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về vật chất.