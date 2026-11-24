Pháo hoa rực sáng tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt tối 24-11, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm gồm đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

15 phút pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời TP.HCM, mang đến không khí rộn ràng. Đây là một trong những hoạt động được người dân mong đợi trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 lần đầu tiên.

Từ chiều tối, hàng ngàn người dân đã đổ về đường đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi chương trình nghệ thuật và chờ xem pháo hoa. Nhiều gia đình, nhóm bạn cũng đến thẳng các khu vực tổ chức bắn pháo hoa từ sớm để chọn vị trí đẹp, chờ khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời.

Vợ chồng anh Nhật (phường An Hội Đông, TP.HCM) đưa bé Vỹ đến từ sớm để chờ xem pháo hoa. Không chỉ háo hức với màn pháo hoa trên bầu trời, bé Vỹ còn thích thú khi được ngắm nhìn các chú công an làm nhiệm vụ.

Anh Nhật cho biết gia đình muốn đưa con ra ngoài vui chơi, tận hưởng không khí lễ hội. Đây cũng là dịp để cả nhà cùng nhau trải nghiệm một buổi tối đặc biệt và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Gia đình anh Nam lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến từ sớm, chọn vị trí thuận lợi để thưởng thức màn pháo hoa - Ảnh: VĂN TRUNG

Người dân tập trung đông tại khu vực bắn pháo hoa, háo hức chờ những chùm sáng thắp lên bầu trời TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Chị Ngọc Phượng (xã Bình Hưng, TP.HCM) chia sẻ dù trong năm thành phố có nhiều dịp tổ chức bắn pháo hoa, chị vẫn hào hứng mỗi khi có sự kiện. Với chị, niềm vui không chỉ đến từ những chùm pháo hoa rực sáng mà còn từ không khí đông vui, náo nhiệt và dịp được cùng gia đình xuống phố.

Còn anh Đức Quỳnh (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cho biết dù đã nhiều lần xem pháo hoa nhưng lần nào anh cũng có cảm giác mong chờ. Năm nay, nhân dịp được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam và thành phố tổ chức bắn pháo hoa, gia đình anh quyết định đến khu vực bến Bạch Đằng từ sớm để chọn chỗ xem.

Hàng ngàn người đổ về khu vực xem bắn pháo hoa ở đầu hầm sông Sài Gòn - Ảnh: VĂN TRUNG

Gia đình anh Nhật chờ xem pháo hoa - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.

Trước đó tối 22-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoạt động giao lưu với đoàn phim tại đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: VĂN TRUNG

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động như: Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM, triển lãm mỹ thuật TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai, Hội sách Huyền thoại Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo, trình diễn 3D mapping và nhiều chương trình nghệ thuật khác.

Các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý cũng thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách, tạo thêm cơ hội để người dân tham quan, tìm hiểu và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam thu hút khách nước ngoài tham gia các hoạt động - Ảnh: VĂN TRUNG