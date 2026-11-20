Nghệ sĩ quốc tế mặc áo dài tham quan triển lãm - Ảnh: QUỐC THANH

Sáng 20-11, Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 khai mạc tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM).

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thực hiện.

Với chủ đề TP.HCM - Văn hóa, sáng tạo, kiến tạo tương lai, Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, cho biết lễ hội quy tụ hơn 100 nghệ sĩ ảnh quốc tế và trong nước, các tổ chức, đơn vị. Đây không chỉ là ngày hội của những người yêu ảnh mà còn là diễn đàn giao lưu, hợp tác và kết nối sáng tạo giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung phát biểu khai mạc - Ảnh: QUỐC THANH

Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, bày tỏ vui mừng việc ban tổ chức lễ hội không chọn những phòng trưng bày kín mà chọn công viên, nơi ai đi ngang qua cũng có thể dừng chân. Hơn 100 gian hàng đặt cạnh nhau, có ảnh, có sách, có máy ảnh, áo dài cả những món ăn dân dã.

“Tôi đánh giá cao những buổi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo, về bản quyền và công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh trong khuôn khổ lễ hội.

Mỗi phút trôi qua, thế giới có thêm hàng triệu hình ảnh mới. Giữa dòng thác ấy, có hai điều mà người nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính cần giữ bằng được: sự thật của bức ảnh và quyền tác giả của người đã làm ra nó. Giữ được hai điều đó là giữ được niềm vui của công chúng, và cũng là giữ được giá trị lao động của chính chúng ta”, bà Trần Thị Thu Đông chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - bà Trần Thị Thu Đông chia sẻ tại lễ khai mạc - Ảnh: QUỐC THANH

Trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM 2026, có chuỗi 5 triển lãm ảnh đặc sắc gồm: Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác tại Đường sách TP.HCM; TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới tại Đường sách Thủ Đức; Nhiếp ảnh không biên giới tại Hội Ảnh TP.HCM; triển lãm ảnh từ cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và Liên hoan ảnh truyền thống lần thứ 51 tại công viên Lê Văn Tám.

Trong sáng nay, hai cuộc thi ảnh dành cho cộng đồng được phát động gồm: Cuộc thi Photomarathon với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai và cuộc thi Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam.

Hai cuộc thi này dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp khám phá, trải nghiệm và thể hiện tình yêu thành phố qua ống kính.

Đặc biệt, trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế với sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Brunei, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga, Bỉ… và các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

“Chúng tôi tin rằng với tinh thần cởi mở, sáng tạo, kết nối, hội nhập, lễ hội năm nay mang đến những trải nghiệm mới mẻ, lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh, góp phần giới thiệu với bạn bè thế giới hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM nhấn mạnh.

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 24-11.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông (thứ hai từ trái qua) tặng bằng khen cho Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - Ảnh: QUỐC THANH

Đại biểu tham quan các gian hàng tại lễ hội - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế bày tỏ thích thú khi mặc áo dài - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG