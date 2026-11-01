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450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất

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HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Cuộc thi ảnh sáng tác thực địa Photo Marathon thu hút gần 200 tác giả tham gia. Ban tổ chức quyết định trao hai giải nhất cho tác giả ảnh 'Đêm lung linh phố thị' và 'Đi chợ', tăng một giải so với kế hoạch ban đầu.

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 6.

Trở về nơi yên nghỉ của tác giả Lý Thanh Vũ

Ban tổ chức hai cuộc thi ảnh gồm cuộc thi ảnh trực tuyến My City - My Story và cuộc thi ảnh sáng tác thực địa Photo Marathon với chủ đề Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa vừa tổng kết, trao giải. 

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung cho biết hai cuộc thi ảnh là My City - My Story Photo Marathon đều thu hút nhiều tác giả tham gia.

Riêng cuộc thi Photo Marathon có đến 450 ảnh của gần 200 tác giả dự thi.

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 9.

Đêm lung linh phố thị của tác giả Nguyễn Tuấn Anh

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 7.

Bình yên tuổi xế chiều của tác giả Nguyễn Viết Chiến

“Về mặt kỹ thuật còn nhiều điểm khuyết từ bố cục đến cách chụp, chưa thực sự bài bản, nhưng về mặt cảm xúc và sự nhiệt huyết thể hiện được lòng đam mê và sự nhiệt tình.

Cuộc thi Photo Marathon chỉ có 1 giải nhất trị giá 12 triệu đồng. Nhưng ban giám khảo đã chấm và chọn ra hai ảnh đẹp nhất, ban tổ chức đã quyết định trao hai giải đồng giải nhất, phần thưởng chia đôi”, ông Đoàn Hoài Trung nhận xét. 

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 8.

Đi chợ của tác giả Lý Tuấn Thiện

Cụ thể, ban tổ chức trao hai giải nhất cuộc thi ảnh Photo Marathon - Sáng tác thực địa cho tác giả Nguyễn Tuấn Anh với ảnh Đêm lung linh phố thị và Lý Tuấn Thiện với ảnh Đi chợ

Về cuộc thi ảnh trực tuyến My City - My Story, giải nhất do cộng đồng bình chọn thuộc về ảnh Bình yên tuổi xế chiều của tác giả Nguyễn Viết Chiến (Chiến JC) và giải nhất do ban giám khảo lựa chọn trao cho tác giả Lý Thanh Vũ với ảnh Trở về nơi yên nghỉ. Mỗi giải trị giá 8 triệu đồng. 

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM - trao hai giải nhất cuộc thi ảnh Photo Marathon cho tác giả Nguyễn Tuấn Anh và Lý Tuấn Thiện - Ảnh: VĂN TRUNG

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 3.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, thành viên Ban Tham vấn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM - trao giải nhất do cộng đồng bình chọn - Ảnh: VĂN TRUNG

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 4.

Ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM - trao giải nhất do ban giám khảo bình chọn - Ảnh: VĂN TRUNG

Hai cuộc thi nhiếp ảnh này thuộc chuỗi chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM năm 2026, do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM triển khai theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Cuộc thi ảnh trực tuyến My City - My Story dành cho mọi công dân, du khách, kiều bào ở nước ngoài (không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp).

Cuộc thi ảnh Photo Marathon - Sáng tác thực địa dành cho người yêu thích nhiếp ảnh, quan tâm đến đô thị và di sản (không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp).

450 ảnh dự thi Photo Marathon, hai tác giả cùng đoạt giải nhất - Ảnh 10.Thi ảnh kể chuyện TP.HCM, giải thưởng cao nhất 12 triệu đồng

Hai cuộc thi nhiếp ảnh cộng đồng về ký ức, di sản và nhịp sống đô thị TP.HCM vừa được phát động, giải thưởng cao nhất 12 triệu đồng, dành cho người yêu nhiếp ảnh muốn kể câu chuyện thành phố qua góc nhìn riêng.

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    Chủ đề: Ban tuyên giáo Thành ủy nhiếp ảnh Photo Marathon thi chụp ảnh My City - My Story

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