Có gì tại Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM 2026 kéo dài 6 ngày?

Khách quốc tế tham quan triển lãm tại Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM 2025 - Ảnh: BTC



Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai.

Hơn 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến TP.HCM sáng tác

Điểm nhấn của Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM 2026 là trại sáng tác dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - cho biết lễ hội có hơn 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến từ Anh, Nhật Bản, Úc, Singapore, Indonesia, Brunei tham gia.

Một hoạt động đáng chú ý là các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế và trong nước sáng tác thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa và nét đẹp sinh hoạt của đồng bào Châu Ro và người dân tại Cần Giờ.

“Những chuyến đi thực tế này được kỳ vọng mở rộng góc nhìn sáng tác, đồng thời góp thêm hình ảnh về văn hóa, con người và cảnh sắc TP.HCM vào dòng chảy giao lưu nhiếp ảnh quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo thêm sức lan tỏa cho nhiếp ảnh, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam”, ông Đoàn Hoài Trung nhấn mạnh.

Một hoạt động đáng chú ý khác là cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4, hướng đến quảng bá du lịch Việt Nam và thế giới, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời ghi lại những thành tựu của TP.HCM trong quá trình hội nhập và phát triển.

Cuộc thi có sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung giới thiệu các hoạt động tại Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM 2026 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Mở rộng không gian giao lưu

Triển lãm Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế lần 4, triển lãm ảnh Liên hoan truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa… sẽ diễn ra tại công viên Lê Văn Tám.

Đáng chú ý, khu triển lãm giao lưu văn hóa dự kiến có hơn 100 gian hàng, giới thiệu các hoạt động in ấn, giáo dục, ẩm thực, áo dài…

Bên cạnh các hoạt động tại công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM còn phối hợp Đường sách TP.HCM tổ chức triển lãm Tự hào thành phố mang tên Bác; phối hợp Đường sách Thủ Đức thực hiện triển lãm TP.HCM vững bước vào kỷ nguyên mới.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 hướng đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh, tăng cường giao lưu quốc tế và kết nối nhiếp ảnh với du lịch.

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 24-11. Ngày 19-11: - 14h: Các nhiếp ảnh gia tham quan công viên Nhiếp ảnh Chi Lăng, Con đường Nhiếp ảnh Đồng Khởi và Nhà trưng bày Nhiếp ảnh đương đại. - 16h: Khai mạc triển lãm Nhiếp ảnh không biên giới và Trung tâm Triển lãm FIAP (FEC) tại 122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành. - 17h30: Khai mạc Trại sáng tác Nhiếp ảnh quốc tế tại 168 Hai Bà Trưng, phường Tân Định. - 20h: Xem vở hát bội Sắc Ân Ngọc Phương Nam tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM (125 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn). Ngày 20-11: - 7h30: 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế mặc áo dài ngũ thân, diễu hành xác lập kỷ lục quốc gia. - 9h: Khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế lần thứ 3 và triển lãm giao lưu văn hóa tại công viên Lê Văn Tám, phát động cuộc thi photomarathon với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai. - 14h: Tọa đàm Nhiếp ảnh với AI Ngày 21-11: - 9h: Tọa đàm về bản quyền nhiếp ảnh. - 20h: Chương trình ca nhạc thời trang Áo dài Việt Nam tỏa sáng năm châu; trao giải cuộc thi photomarathon. Ngày 22-11: - 9h: Tọa đàm Nhiếp ảnh với du lịch. - 20h: Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; đón nhận bằng khen của UBND TP.HCM; trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4, giải thưởng liên hoan truyền thống. Ngày 23-11: - 9h: Tọa đàm Công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh. Ngày 24-11: - 9h: Tọa đàm Cách thực hiện ảnh bộ, nhiếp ảnh gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. - 20h: Bế mạc Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế 2026