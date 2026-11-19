Trung tâm triển lãm FIAP TP.HCM ra mắt mở cửa kết nối nhiếp ảnh thế giới - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chiều 19-11, Trung tâm triển lãm FIAP TP.HCM ra mắt tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động mở đầu Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần thứ 3 năm 2026.

Thêm nhịp cầu đưa nhiếp ảnh Việt ra thế giới

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, nói với Tuổi Trẻ đây là Trung tâm triển lãm FIAP thứ 36 trên thế giới và hiện là trung tâm duy nhất tại TP.HCM, cũng như cả nước.

FIAP là tên viết tắt của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, là một tổ chức nhiếp ảnh quốc tế uy tín, hiện diện tại hơn 120 quốc gia, đại diện cho hơn 2 triệu nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.

Theo ban tổ chức, từ năm 1962, FIAP có quan hệ chính thức với UNESCO, khẳng định vai trò và những đóng góp của nhiếp ảnh đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Hiện nay mạng lưới có hơn 40 Trung tâm triển lãm FIAP trên thế giới, là địa chỉ để nghệ sĩ gặp gỡ, giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đoàn Hoài Trung cho biết việc TP.HCM có Trung tâm triển lãm FIAP là cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của nhiếp ảnh thành phố nói riêng, cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam nói chung.

Trước đó, ngày 25-2, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được FIAP công nhận là thành viên tập thể quốc tế (ILFIAP), mang số hiệu 2285. Sự ghi nhận này mở ra cơ hội để nhiếp ảnh thành phố tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động nhiếp ảnh quốc tế.

Ông Paul Stanley đặt nhiều kỳ vọng về Trung tâm triển lãm FIAP - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ông Paul Stanley - đại diện lãnh đạo FIAP, chia sẻ Trung tâm triển lãm FIAP tại TP.HCM mở ra cơ hội tổ chức các hoạt động triển lãm, giáo dục, đào tạo và giao lưu quốc tế. Những trung tâm này không chỉ là không gian trưng bày mà còn là nơi nhiếp ảnh gia gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, chia sẻ tác phẩm và khám phá những góc nhìn nghệ thuật từ các nền văn hóa khác nhau.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM kỳ vọng trung tâm này sẽ trở thành nhịp cầu đưa ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt đến với bạn bè năm châu, đồng thời đưa tinh hoa nhiếp ảnh thế giới đến gần hơn với người dân TP.HCM.

38 nghệ sĩ quốc tế cùng săn ảnh, khám phá TP.HCM

Trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần thứ 3, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh quốc tế Nhiếp ảnh không biên giới và trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM - Thành phố nhiếp ảnh.

Triển lãm Nhiếp ảnh không biên giới giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, con người, văn hóa và cuộc sống qua lăng kính của các nghệ sĩ.

Theo ông Đoàn Hoài Trung, nhiếp ảnh là ngôn ngữ đặc biệt, có khả năng kết nối con người không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý.

Đại biểu, nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế tại lễ ra mắt Trung tâm triển lãm FIAP TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM - Thành phố nhiếp ảnh chào đón 38 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các nghệ sĩ Việt Nam tham gia hành trình sáng tác tại TP.HCM. Các nghệ sĩ sẽ săn ảnh từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử đến không gian đô thị mới, vẻ đẹp bình dị, nghĩa tình của con người Nam Bộ…

Ban tổ chức kỳ vọng các nghệ sĩ quốc tế không chỉ ghi lại hình ảnh đẹp mà còn cảm nhận, khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người TP.HCM. Những tác phẩm thu hoạch được sau trại sáng tác được kỳ vọng trở thành tư liệu nghệ thuật có giá trị, góp phần lưu giữ diện mạo đô thị và quảng bá hình ảnh TP.HCM đến bạn bè quốc tế.

Ông Đoàn Hoài Trung nhấn mạnh ba hoạt động trên cùng hướng đến mục tiêu đưa nhiếp ảnh TP.HCM vươn tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và xây dựng thành phố trở thành điểm đến sáng tạo, giao lưu văn hóa nghệ thuật của khu vực và thế giới.

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 khai mạc sáng 20-11, tại công viên Lê Văn Tám.

Các tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế được giới thiệu tại không gian triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế tham quan không gian trưng bày - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG