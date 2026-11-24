Dù còn gần 4 tiếng nữa chương trình mới chính thức bắt đầu, đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực sân vận động chờ đợi được hòa mình vào không gian nghệ thuật đa sắc màu - Ảnh: NAM TRẦN

Đến 20h ngày 24-11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam mới chính thức sáng đèn nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, rất đông khán giả đã đổ về sân vận động Mỹ Đình cùng nhau lan tỏa không khí trước giờ G.

Muôn sắc Việt Nam mấy tiếng nữa mới diễn ra nhưng rất đông người đã có mặt

Theo thông tin từ ban tổ chức, công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn tất, từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ khán giả, sẵn sàng cho đêm hội nghệ thuật quy mô lớn. Tới khoảng 15h, các khâu kỹ thuật đã ổn định, sẵn sàng cho chương trình.

Đúng 15h, lực lượng chức năng bắt đầu mở các cửa kiểm soát, đón những khán giả đầu tiên vào sân tham gia concert Muôn sắc Việt Nam.

Toàn bộ vé và giấy mời đều được dán tem an ninh để phòng chống vé giả

Kiểm tra đồ dùng trước khi vào cổng an ninh

Nhiều bạn trẻ đã có mặt, chờ 'concert quốc gia' sáng đèn tối 24-11



Kiểm tra vé, kiểm soát đồ vật mang theo, hướng dẫn khán giả di chuyển theo đúng quy định

Các khu vực check in vé Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập đang đón những khán giả check-in

Kiểm tra căn cước của khán giả trước khi vào sân

Rạng rỡ trước thềm concert quốc gia

Nhiều bạn đã check-in thành công và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp trên mạng xã hội

Đi "đu" concert quốc gia phải có hội có nhóm mới vui

Sự kiện dự kiến thu hút gần 50.000 khán giả nhiều thế hệ

"Khoe" tấm vé quyền lực vào cửa Muôn sắc Việt Nam

Xếp hàng vào sân - Video: NAM TRẦN

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, chương trình Muôn sắc Việt Nam được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua 120 phút, chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Một số điểm đáng chờ đợi là các màn kết hợp giữa giọng ca gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ; tiết mục Bức tranh di sản hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Còn có màn đồng diễn toàn sân vận động với điệu múa Hoa kết đoàn trong bài hát Rạng rỡ Việt Nam do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện, kêu gọi mỗi người tham dự đều cùng hòa nhịp "muôn sắc một nhịp", hướng về và hát vang bài ca đoàn kết trong Ngày Văn hóa Việt Nam vào đêm 24-11. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii…