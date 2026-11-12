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TP.HCM muốn trở thành trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Với chiến lược tập trung phát triển 5 lĩnh vực công nghiệp văn hóa mũi nhọn, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế của khu vực.

TP.HCM muốn trở thành trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế - Ảnh 1.

Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến nhiều màu sắc, luôn thu hút khán giả - Ảnh: BTC

Những năm qua, công nghiệp văn hóa trở thành một khu vực kinh tế tăng trưởng năng động của TP.HCM.

Điện ảnh có doanh thu gần 13.000 tỉ đồng/năm

Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 12-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin TP.HCM hiện có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động.

Tỉ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP thành phố tăng từ 3,54% (năm 2020) lên khoảng 5,7% (cuối năm 2025), tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm.

Trong đó lĩnh vực điện ảnh có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu ước khoảng 500 triệu USD/năm (tương đương 12.950 tỉ đồng), đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đánh giá nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, kết hợp nghệ thuật với công nghệ, truyền thông và thương mại.

Chuỗi giá trị của lĩnh vực này mở rộng từ bán vé, tài trợ, quảng cáo, bản quyền đến phân phối nội dung số gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

“Chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều thương hiệu cũng từng bước khẳng định vị thế và bản sắc riêng, như Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô, Liên hoan nghệ thuật hàn lâm Giai điệu mùa thu, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Thanh niên và chương trình Mơ Show.

Thời gian tới, thành phố không phát triển dàn trải toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Theo đó, căn cứ vào quy mô thị trường, năng lực doanh nghiệp, nguồn nhân lực, hạ tầng và lợi thế cạnh tranh để lựa chọn các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, hình thành sản phẩm đặc trưng và lan tỏa sang các ngành kinh tế khác”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

TP.HCM muốn trở thành trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế - Ảnh 2.

Concert Anh trai say hi luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: BTC

Phát triển 5 lĩnh vực ưu tiên 

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM tập trung phát triển 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản.

Trong đó điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa là các lĩnh vực có sức lan tỏa lớn. Còn quảng cáo và xuất bản là nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân 12%/năm, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Trước mắt, thành phố tập trung triển khai các dự án dẫn dắt: phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật lấy Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; Lễ hội Ánh sáng TP.HCM; xây dựng TP.HCM thành Trung tâm Âm nhạc và Sự kiện quốc tế của khu vực.

Lĩnh vực quảng cáo của thành phố phát triển năng động, gắn với thị trường tiêu dùng lớn và hoạt động truyền thông, thương mại sôi động. Quảng cáo được xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa khác

Lĩnh vực nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí có tốc độ tăng trưởng nhanh. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt khoảng 12.000 tỉ đồng/năm, lĩnh vực xuất bản đạt khoảng 110.000 tỉ đồng/năm.

TP.HCM muốn trở thành trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế - Ảnh 3.Công nghiệp văn hóa: Mũi nhọn âm nhạc và trụ cột điện ảnh

Tuổi Trẻ trò chuyện về bức tranh toàn cảnh với một số đại diện của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tiêu biểu đang có đóng góp trong việc phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

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    Chủ đề: TP.HCM Anh trai vượt ngàn chông gai Anh trai say hi Công nghiệp văn hóa trung tâm âm nhạc

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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