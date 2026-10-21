Ra mắt kênh âm nhạc thính phòng và giao hưởng, các quán cà phê được mở miễn phí

Đài Tiếng nói Việt Nam chạy phát sóng thử nghiệm Kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng - giao hưởng Sonata - FM89 từ 20-10 - Ảnh: ĐINH TRUNG

VOV Sonata - FM89 do đội ngũ cán bộ, biên tập viên của Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) của Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.

Theo ê kíp sản xuất, khung sóng được thiết kế theo dòng chảy cảm xúc trong 24 giờ, từ những giai điệu tươi sáng buổi sáng đến không gian jazz và cổ điển vào đêm muộn. Mục tiêu là tạo ra một không gian âm nhạc chuẩn mực nhưng vẫn gần gũi với thói quen nghe của công chúng.

Nghe thính phòng - giao hưởng mỗi ngày miễn phí trên VOV Sonata - FM89

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhà báo Tạ Ngọc Hưng, Phó trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), cho biết trong suốt hơn 3 tháng chuẩn bị kể từ khi quyết định lên sóng, phía đài đã nỗ lực liên hệ với các đài bạn trong mạng lưới các hiệp hội đài phát thanh và truyền hình lớn trên thế giới và khu vực.

Qua đó nhận được sự ủng hộ cũng như trao tặng nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng từ các đài quốc gia của Liên bang Nga, Belarus, Romania…

Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng chủ động đặt vấn đề mua bản quyền nhạc nước ngoài, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan.

Ngay trong đêm 20-10, Đài vừa ký kết bản quyền với 3 đơn vị lớn (trong đó có Sony), bổ sung thêm khoảng vài triệu bản nhạc có bản quyền.

"Hiện có thể nói kho âm nhạc có bản quyền của Đài Tiếng nói Việt Nam là lớn nhất khu vực Đông Nam Á và có khả năng cạnh tranh trong khu vực châu Á", ông Hưng nói.

Ông cho biết thêm, toàn bộ nhạc phát trên VOV Sonata FM89 đều đảm bảo 100% có bản quyền và các quán cà phê, nhà hàng, đơn vị kinh doanh cũng như các nơi công cộng có thể phát kênh này hoàn toàn miễn phí.

Được biết, ý tưởng về kênh chuyên biệt đã được đơn vị ấp ủ từ khoảng 10 năm trước với kế hoạch mở 4 kênh chuyên biệt (nhạc nhẹ, nhạc thính phòng - giao hưởng, nhạc dân ca - cổ truyền và nhạc tổng hợp).

Tuy nhiên, công nghệ kỹ thuật số thời kỳ đó không đáp ứng được do vùng phủ sóng hẹp, chất lượng âm thanh hạn chế và chi phí đầu tư quá lớn. Đài đã chủ động hoãn kế hoạch để chờ công nghệ mới đạt độ "chín", nhằm mang đến chất lượng âm thanh cao nhất cho công chúng.

Phía Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết kênh hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật và bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc cho công chúng - Ảnh: ĐINH TRUNG

Kênh Sonata - FM89 phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày trên sóng VOV - Ảnh: ĐINH TRUNG

Đang số hóa kho băng quý, mới lên sóng đã có triệu lượt thưởng thức

Đài Tiếng nói Việt Nam có lịch sử hơn 80 năm, hiện đang lưu trữ kho dữ liệu âm thanh đồ sộ, lưu giữ ký ức âm nhạc nhiều thời kỳ, trong đó có nhiều bản ghi nhạc giao hưởng, thính phòng có giá trị trong quá khứ của các thế hệ đi trước.

Đài có kế hoạch phổ biến lại những bản ghi đó ra sao để vừa giới thiệu được khối di sản đó, đồng thời vẫn hấp dẫn, thu hút được khán giả hôm nay, đặc biệt khán giả trẻ?

Trả lời Tuổi Trẻ, Phó trưởng Ban VOV3 thông tin, với các tư liệu âm nhạc cổ điển thời kỳ đầu của Việt Nam, đài đang tiến hành số hóa, lọc tiếng động và xử lý lại chất lượng âm thanh từ các bản ghi băng mono cũ (đơn kênh - một dạng âm thanh được phát ra từ một nguồn duy nhất).

Nhà báo Tạ Ngọc Hưng, Phó trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) - Ảnh: VOV

Ở giai đoạn đầu, một số tác phẩm trong nước chưa hoàn tất thương thảo bản quyền nên chưa thể phát rộng rãi; song, sau khi hoàn tất quá trình này, đài sẽ tập trung giới thiệu rất nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam qua các thời kỳ, trong đó có cả những tác phẩm mới.

Hiện kênh mới chạy thử nghiệm, song đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ngay trong ngày đầu phát sóng trên nền tảng số, kênh đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt người truy cập thưởng thức. Có không ít nhạc sĩ, nghệ sĩ nhắn sẵn sàng tặng miễn phí bản quyền các tác phẩm thu âm và trình diễn của họ để phát trên kênh.

Sonata FM89 hiện trong quá trình vừa phát sóng thử nghiệm vừa chỉnh sửa trước khi tổ chức ra mắt chính thức và chạy song song cả trên sóng phát thanh lẫn nền tảng số thời gian tới - Ảnh: VOV cung cấp