Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin lên Truth Social - Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL



Đằng sau sự xoay chiều tưởng chừng cảm tính này là tính toán mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà Nhà Trắng đang áp dụng cho cả Điện Kremlin lẫn các đồng minh NATO.

"Quay xe" sau 7 ngày

Sự tương phản trong thái độ của Tổng thống Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin được thể hiện chỉ cách nhau một tuần lễ đã khiến giới quan sát quốc tế không khỏi bất ngờ.

Ngày 26-11, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump công khai nội dung trao đổi với Điện Kremlin, khẳng định muốn thấy ông Putin "rút lại toàn bộ các hành động gây hấn quân sự với các vùng lãnh thổ khắp châu Âu". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây là bước đi cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Thông điệp cứng rắn này hoàn toàn trái ngược với những tín hiệu mềm mỏng mà Washington phát đi ngay trước đó. Chỉ một tuần trước, bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Trump đã niềm nở bắt tay ông Putin trong các cuộc gặp song phương lẫn ba bên cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và giới thiệu đầy thân tình: "Ông ấy là ai? Ông ấy là bạn của tôi".

Còn hồi tháng 10-2026, chính quyền ông Trump thậm chí còn vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ các thủ đô châu Âu lẫn nội bộ Đảng Cộng hòa khi nới lỏng một số lệnh trừng phạt Nga. Chuyện này thì dễ hiểu hơn vì lúc đó ông Trump đang muốn thúc đẩy thỏa thuận dầu diesel với Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước ngay trước thềm bầu cử Quốc hội giữa kỳ.

Ba sức ép thực tế

Thời điểm đưa ra tuyên bố trên Truth Social hôm 26-11 hé lộ một logic chính trị. Nó diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gặp của ông Trump với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida). Hai ông cùng tuyên bố chung nhấn mạnh yêu cầu Nga phải tránh mọi hành động dù cố ý hay vô ý làm mở rộng quy mô xung đột.

Đồng thời đó cũng là phản ứng của ông Trump trước ba áp lực địa chính trị đang diễn ra cùng lúc tại châu Âu, chứ không đơn thuần xuất phát từ sự thay đổi cảm tình cá nhân với ông Putin.

Thứ nhất, nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát ở sườn Đông NATO đang đe dọa trực tiếp kế hoạch đàm phán của Washington. Hàng loạt sự cố an ninh liên quan đến Nga gần đây tại các quốc gia tuyến đầu giáp giới hay sát Nga như Estonia, Đan Mạch, Phần Lan, và Ba Lan đã đẩy căng thẳng lên mức báo động.

Sức ép quân sự lớn đến mức Ba Lan đã đề xuất với các đại sứ NATO về việc bắn hạ tên lửa Nga ngay trong không phận Ukraine nếu chúng hướng về phía lãnh thổ liên minh, trong khi chính phủ Anh yêu cầu cập nhật thông tin của 100.000 quân dự bị. Nếu một tia lửa nhỏ châm ngòi cho đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO, mọi kịch bản chấm dứt chiến tranh nhanh chóng của ông Trump sẽ lập tức phá sản.

Thứ hai, Nhà Trắng cần một cú hích chính trị để xoa dịu cơn khủng hoảng niềm tin từ các đồng minh và phe cứng rắn với Nga trong nước. Sau thỏa thuận dầu diesel gây tranh cãi hồi tháng 10 và cuộc gặp ông Putin tại Thâm Quyến, ông Trump đang khiến đồng minh châu Âu lo ngại.

Thứ ba, tuyên bố này là liều thuốc trấn an với châu Âu về khoảng trống bất định từ Lầu Năm Góc. Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu lo ngại Washington sẽ rút bớt quân trú đóng tại các căn cứ quân sự châu Âu trong thời gian tới, tuyên bố của ông Trump ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO ngày 2-12 tới là cách trực tiếp và nhanh nhất để báo hiệu Mỹ vẫn tiếp tục vị thế dẫn dắt.

Ngoại giao dựa trên thực tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 25-11 - Ảnh: NATO

Ở cấp độ cá nhân, ông Trump vẫn giữ cánh cửa đối thoại mở rộng, từ việc bảo vệ mối quan hệ hữu hảo với ông Putin đến việc bỏ ngỏ khả năng mời nhà lãnh đạo Nga dự Hội nghị G20 tại Florida.

Nhưng bằng việc công khai yêu cầu Nga ngừng gây hấn trên toàn châu Âu, Washington đã vạch ra một lằn ranh dứt khoát: Điện Kremlin không thể lấy thiện chí của Nhà Trắng để lấn tới hay thử thách giới hạn chịu đựng của NATO.

Đây còn là chiến thuật duy trì sự mơ hồ chiến lược của Washington đối với châu Âu để ép các đồng minh phải tự nâng chi tiêu quốc phòng. Việc ông Trump cứng rắn bằng lời nói với Nga nhưng đồng thời để Lầu Năm Góc trì hoãn quyết định về quy mô đồn trú quân sự tại châu Âu đặt các nước đồng minh vào thế không thể chủ quan.

Câu hỏi lớn nhất mà dư luận đặt ra là liệu động thái này có báo hiệu một bước ngoặt trong chính sách của Mỹ với cuộc chiến Ukraine hay không. Hai chi tiết then chốt trong tuyên bố ngày 26-11 phơi bày sự thận trọng có tính toán của Nhà Trắng.

Thứ nhất, cụm từ "các vùng lãnh thổ khắp châu Âu" mà ông Trump sử dụng hoàn toàn không đề cập đến yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát tại Ukraine.

Thứ hai, thông điệp của ông Trump không đi kèm bất kỳ cam kết viện trợ quân sự mới nào, ngay cả khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khẩn thiết kêu gọi các đối tác bổ sung hỗ trợ cả về tài chính lẫn vũ khí.

Tóm lại, cú "quay xe" của Tổng thống Trump không phải là sự đoạn tuyệt với Tổng thống Putin, cũng chưa chắc đã là tin vui với Ukraine. Đó đơn thuần là nước cờ cân bằng thực dụng nhằm ngăn cuộc chiến tràn sang lãnh thổ NATO, hy vọng có thể khiến Điện Kremlin nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán, và ghi điểm chính trị cho dấu ấn cá nhân của chính ông Trump.