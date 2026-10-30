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Ngân hàng Á Châu dành 10 tỉ cho SV Tiếp sức đến trường đang học năm 2 vay lãi suất ưu đãi

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Năm học 2026-2027, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chương trình vay vốn ưu đãi dành cho các sinh viên thuộc chương trình học bổng Tiếp sức đến trường với hạn mức tổng cộng 10 tỉ đồng. Chương trình được áp dụng tại TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng.

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Các tân sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tại điểm trao TP.HCM tối 28-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điều kiện vay: Sinh viên đang học năm thứ hai, do báo Tuổi Trẻ giới thiệu từ chương trình Tiếp sức đến trường 

Theo lãnh đạo Ngân hàng ACB, chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chi trả học phí tại trường đại học đang theo học, góp phần giúp các bạn tiếp tục duy trì việc học.

Sinh viên được xem xét vay vốn khi đáp ứng các điều kiện là sinh viên đang học năm thứ hai tại các trường ĐH công lập ở khu vực TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng, do báo Tuổi Trẻ giới thiệu từ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường.

Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá, tương đương từ 6,0/10 trở lên. Chương trình không áp dụng đối với sinh viên các trường cao đẳng.

Về lịch sử tín dụng, sinh viên không đang phát sinh quan hệ tín dụng với công ty tài chính, không có nợ nhóm 2 trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt, không có nợ nhóm 3-5 trong vòng 24 tháng gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt, không có dư nợ đã bán cho VAMC/nợ xấu khác tại thời điểm xét duyệt.

Sinh viên vay vốn với hạn mức vay từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/sinh viên, lãi suất cố định 2%/năm và không yêu cầu tài sản bảo đảm. 

Thời hạn vay tối thiểu 12 tháng, tối đa bằng thời gian học còn lại của sinh viên tại trường.

Lãi được tính theo dư nợ cho vay thực tế, áp dụng phương pháp dư nợ giảm dần. Sinh viên trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, trả nợ gốc vào cuối kỳ.

Chuẩn bị hồ sơ vay vốn như thế nào?

Sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị vay vốn của sinh viên.

- Ảnh chụp hoặc bản sao căn cước công dân/thẻ căn cước hiện tại của sinh viên.

- Xác nhận học phí học kỳ hiện tại của trường đại học nơi sinh viên đang theo học.

- Xác nhận kết quả học tập học kỳ gần nhất của sinh viên tại trường.

- Chứng từ thể hiện thời gian học còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo, có xác nhận của trường đại học mà sinh viên theo học.

- Chứng từ thể hiện sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường.

- Xác nhận sinh viên vẫn đang theo học tại trường. Xác nhận này được bổ sung định kỳ hằng năm.

Sinh viên đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn gửi hồ sơ vào hòm thư của báo Tuổi Trẻ: congtacxahoi@tuoitre.com.vn.

Mùa Tiếp sức đến trường 2026, Ngân hàng ACB đã tài trợ 150 triệu đồng (10 suất học bổng) cho tân sinh viên khó khăn.

- Ảnh 2.Khép lại mùa Tiếp sức đến trường 2026: Những con số ấn tượng nhất có thể bạn chưa biết

Khép lại chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ năm thứ 23, điều đọng lại không chỉ là những con số, mà còn là những cái 'nhất' rất đỗi tự hào: nhiều ước mơ được chắp cánh hơn, nhiều hoàn cảnh được sẻ chia hơn, nhiều tấm lòng cùng hội tụ hơn và thêm nhiều hành trình đến giảng đường.

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: vay vốn hỗ trợ khó khăn sinh viên Ngân hàng ACB

    Dòng sự kiện: Tiếp sức đến trường 2026

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