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Khởi tranh cuộc thi giải bài toán giọng nói và dữ liệu cho người Việt

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Cuộc thi có tổng giải thưởng 12.000 USD cùng hai bài toán thực tế: điều khiển tác vụ bằng giọng nói tiếng Việt và hỗ trợ ra quyết định từ dữ liệu.

Khởi tranh cuộc thi giải bài toán giọng nói và dữ liệu cho người Việt - Ảnh 1.

Cuộc thi Zalo AI Challenge 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 8 - Ảnh: ZALO

Ngày 26-10, cuộc thi Zalo AI Challenge 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 8 với chủ đề “Advancing AI Agents for Real Life” (đưa AI tác nhân vào đời sống).

Khác với trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) chủ yếu tập trung sáng tạo nội dung hoặc giải đáp văn bản, AI tác nhân (Agentic AI) đang là bước tiến mới nhờ khả năng tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ và chủ động xâu chuỗi hành động để hoàn tất công việc được giao.

Ra lệnh bằng giọng nói, AI tự động hoàn thành việc

Tại bảng đấu LifeMate, các đội thi phải xây dựng AI tác nhân có khả năng lắng nghe và trực tiếp hành động theo khẩu lệnh của người dùng.

Thay vì phải tự tay mở từng ứng dụng để đặt xe, bật thiết bị điện hay kiểm tra lộ trình, người dùng chỉ cần ra lệnh tự nhiên bằng một câu như: "Tôi sắp về nhà, bật điều hòa phòng khách và đặt xe đón tôi". AI sẽ tự động phân tích và xử lý chuỗi thao tác trên các ứng dụng liên kết.

Thử thách lớn nhất cho các kỹ sư trẻ là hệ thống phải hiểu chuẩn xác ngữ điệu, phương ngữ đa dạng của cả ba miền Bắc - Trung - Nam từ dữ liệu đời thực. 

Đáng chú ý, hệ thống phải biết hỏi lại nếu thiếu dữ kiện và tuyệt đối không tự ý thao tác sai khi không tìm thấy ứng dụng phù hợp. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho người cao tuổi, người chưa thạo thiết bị số hoặc người bận tay khi lái xe, làm bếp.

‘Bình dân hóa' phân tích dữ liệu cho tiểu thương, văn phòng

Ở bảng đấu DataMate, đề bài tập trung gỡ nút thắt số liệu cho các hộ kinh doanh nhỏ, trường học hay văn phòng.

Thực tế không ít chủ quán hay nhân viên vẫn chật vật lọc tìm mặt hàng bán chạy, công nợ tồn đọng từ các bảng tính Excel rời rạc, chưa chuẩn hóa. 

Thông qua DataMate, các đội thi sẽ tạo ra AI tác nhân có khả năng tiếp nhận câu hỏi bằng tiếng Việt thông thường, tự truy vấn dữ liệu thô và trả về kết quả phân tích chuẩn xác. Nếu kho dữ liệu không đủ cơ sở để kết luận, AI phải biết từ chối thay vì tự suy đoán bừa bãi.

Chia sẻ về mùa giải năm nay, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, Trưởng ban tổ chức - nhấn mạnh: "Zalo AI Challenge 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi đưa trí tuệ nhân tạo từ vai trò hỗ trợ sang thực thi.

Cuộc thi không chỉ đặt ra những thách thức về công nghệ mà còn hướng đến nhu cầu thực tiễn của người Việt, từ việc giao nhiệm vụ bằng giọng nói đến bình dân hóa công nghệ phân tích dữ liệu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam".

Chấm điểm tự động theo thời gian thực

Zalo AI Challenge 2026 tiếp tục duy trì hệ thống chấm điểm tự động và bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực, cho phép các đội liên tục nộp giải pháp, thử nghiệm và tối ưu thuật toán.

Mỗi đội quán quân ở từng bảng sẽ nhận giải thưởng 3.500 USD, á quân nhận 2.500 USD cùng các phần quà hiện vật.

Khởi tranh cuộc thi giải bài toán giọng nói và dữ liệu cho người Việt - Ảnh 2.7 ngày thần tốc số hóa dữ liệu hộ tịch 84 triệu công dân Việt Nam

Một cuộc ‘đại phẫu số’ đã diễn ra trong đúng 7 ngày đêm để đồng bộ, bảo toàn dữ liệu hộ tịch cho hơn 84 triệu công dân.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: giọng nói Việt tiếng Việt Zalo AI dữ liệu

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